更多編輯台推薦新聞：
影片／武漢作家封城紀實：不槍斃害人精難平民憤
兩岸

影片／武漢作家封城紀實：不槍斃害人精難平民憤

書摘／現代版官場現形記 還原吳音寧的北農風雲
文化

書摘／現代版官場現形記 還原吳音寧的北農風雲

影片／蝗蟲為何群聚？東非蝗災5大重點一次看
國際

影片／蝗蟲為何群聚？東非蝗災5大重點一次看

專題／去年就發現疫情苗頭 台廠中衛備戰守住一片天
產經

專題／去年就發現疫情苗頭 台廠中衛備戰守住一片天

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
接回鑽石公主號台人 陳時中：已提飛航申請
首頁 / 兩岸

武漢重新大清查肺炎病患3天 「應收盡收」

最新更新：2020/02/17 22:41
中國媒體傍晚證實，武漢市17日針對武漢肺炎疫情，再度展開號稱「拉網式」的清查，為期3天。（檔案照片／中新社提供）
中國媒體傍晚證實，武漢市17日針對武漢肺炎疫情，再度展開號稱「拉網式」的清查，為期3天。（檔案照片／中新社提供）

（中央社台北17日電）中國媒體傍晚證實，武漢市今天上午針對武漢肺炎疫情，再度展開號稱「拉網式」的清查，為期3天。報導直指，這意味著有關部門一再強調的病患「應收盡收」工作，前一階段完成得並不理想。

武漢市上週曾展開疫情大清查，導致全市2月12日一天便新增1萬3436個確診病例，且一口氣激增216個死亡病例（含134個臨床診斷病例）。

在上週清查的基礎上，前中共武漢市委書記馬國強10日曾公開表示，經過人數99%、戶數98.6%的清查，全市共發現1499名重症確診患者，且全部入院，武漢將爭取11日完成所有疑似患者的檢測清零。但馬國強13日就被調職，由王忠林接任。

但第一財經報導直指，武漢上週的清查過後，微博上仍有不少「住院難」的求助訊息湧現，而武漢一些社區先前防控「流於形式」。部分市民表示，他們的社區並沒有被清查、量體溫，「落實上還存在漏洞」。

為此，王忠林16日召開視訊會議，部署為期3天的集中「拉網式大排查」，要求「不漏一戶、不漏一人」。報導並將這項清查，稱為「排查之後的再排查」。

住在武漢市漢陽區的胡先生說，今天上午10時15分左右，有2名戴著口罩的社區工作人員在各樓層逐一敲門。他戴著口罩開門後，2名工作人員站在一公尺外詢問「家裡有幾個人」、「目前是否有什麼情況」等問題，並要求留下聯絡方式。同時，工作人員主動告知了自己的聯絡方式。

受訪的武漢民眾紛紛表示，從昨天及今天起，所在社區原本沒有管制措施的，都開始有了管制措施；原本有管制措施的，嚴格程度則有所提升；先前經居民反映而沒有做到的，諸如疑似病例仍滯留在急診室者，也被送進了專門收治的火神山醫院。

還有武漢官員表示，先前在超市裡仍看到有人在購物，甚至一家人在購物，說明居民的防範意識仍有缺失，社區管控仍然不夠到位。

報導直指，上述情況意味著，武漢有關部門一再強調的病患「應收盡收」工作，在前一階段完成的並不理想。下一步包括社區防控、群眾發動和病人收治等事宜，依然還有大量工作要落實完成。（編輯：邱國強/繆宗翰）1090217

延伸閱讀
湖北：2例武漢確診台人均已出院網傳研究生為零號病人 武漢病毒所：無人感染武漢包機無進展 國台辦再批台方百般阻撓

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報