再有漏網患者 武漢一把手：問責區委書記區長

（中央社台北19日電）今天是湖北省武漢市針對武漢肺炎「拉網清底大排查」的最後一天，上任不久的中共武漢市委書記王忠林表示，各區要確保沒有居家確診和疑似病人，若再發現一例，就拿區委書記、區長是問。

綜合陸媒報導，王忠林昨天暗訪武漢市地方基層，隨後在武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部召開視訊例行會議時，做了上述表示。

王忠林在會中播放的一段影片顯示，武漢部分社區沒有按照規定要求「管住管嚴」，有些市民防疫意識仍然淡漠。

他說，「群眾發動不起來，打一場人民戰爭是不可能的，只有居民都參與進來了，才能真正把社區當成自己的家園」。

日前下台的前武漢市委書記馬國強曾於10日宣稱，武漢人數排查達99%，卻遭眾多網友駁斥說「我們都是那1%嗎？」

王忠林2月13日上任後重啟部署，於16日展開為期3天的「集中拉網式大排查」。

19日是大排查的最後一天。王忠林要求武漢市各區要作出承諾，確保沒有居家的確診和疑似病人，「不能不當回事，人命關天，如果再發現一例，就拿區委書記、區長是問」。

王忠林說，在核酸檢測上還要持續加力，要確保20日前完成臨床確診病例、疑似患者、密切接觸者以及發熱病人的核酸檢測，「對於核酸檢測呈陽性的該收治的收」。

中國國家衛生健康委員會高級別專家組組長鍾南山昨天指出，中國確診病例已出現下降趨勢，目前80%新冠肺炎患者在武漢，95%以上死亡患者也在武漢，「武漢現在看來還沒有停止人傳人，有兩個問題非常迫切」。

他表示，「一個是要把正常人和患者分開，一個是把新冠肺炎病人和流感病人分開」。如果混在一起，這兩個問題不解決，武漢人傳人問題不會停止。

世界衛生組織（WHO）已於2月11日將由新型冠狀病毒引發的武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：周慧盈/曹宇帆）1090219