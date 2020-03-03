躲避疫情 中國派專機赴伊朗接自家學生回國

（中央社台北3日電）中共外圍官媒環球時報報導，由中國官方派遣的首架疫情包機，將於當地時間今晚載運近30名中國籍學生自伊朗首都德黑蘭返國。而中國駐伊朗大使館也已證實有包機一事，但未透露進一步細節。

根據報導，這架包機是由中國「有關部門」雇用，而這數十名中國籍學生，是目前在伊朗科姆（Qom）滯留的中國公民，包機座位優先供這些學生報名。

科姆位在德黑蘭西南方近約150公里，是伊朗的宗教聖城之一。但武漢肺炎疫情爆發後，科姆是伊朗第一個出現確診病例的城市，時間是2月19日。而科姆所處的科姆省，也是伊朗確診人數較多的省分。

報導指出，一名住在德黑蘭的華人透露，這架包機將於當地時間3日晚間抵達德黑蘭，是中國南方航空的班機，可搭載200餘名旅客。且之後幾天，可能還會有數架包機搭載在伊朗的中國公民回國。

這名華人指出，這架包機將優先搭載滯留庫姆的中國人，因為當地疫情最嚴重。這些人大部分是學生，現在大概不到30名。剩餘空位會考慮提供給伊朗其他地方的中資企業員工或商人。

他透露，今晚抵達德黑蘭的架包機，返國將直飛蘭州。但因為是「商業包機」不是「撤僑專機」，搭乘者需要報名，且要支付相關費用。

另一名伊朗華人「老七」則表示，他希望搭乘兩天後直飛上海的航班返國，但班機時間和具體細節都尚未確定。

「老七」說，他認識的伊朗華人90%想回國。但受疫情影響，從伊朗經第三國飛往中國只能在莫斯科和曼谷轉機。但因中國出現從伊朗輸入的病例，中國駐伊朗大使館前幾天已建議伊朗華人「不要再採取這種風險難控制的方法回國」。若有需要，屆時會派包機來接運。（編輯：邱國強/張淑伶）1090303