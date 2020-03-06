武漢肺炎 研究：女性潛伏期長 隔離14天太短

（中央社台北6日電）武漢大學人民醫院團隊研究發現，女性感染武漢肺炎後表現出不同於男性的特徵，不僅症狀較輕，而且潛伏期更長；研究指可能是女性天生抗病毒免疫力比男性強，呼籲女性隔離期應超過14天。

根據陸媒澎湃新聞的報導，3日在預印本伺服器和早期研究平台SSRN發表的醫學期刊「刺胳針」預印本（Preprints with The Lancet），一篇題為「女性在2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）傳播中可能比男性扮演更重要角色」的研究論文，首次分析女性感染武漢肺炎病毒的特殊性。

報導說，根據研究結果，研究團隊呼籲中國及世界其他國家或地區，儘快對女性採取差異化的疾控措施，例如，在篩查過程中，應該對接觸史明確的女性直接核酸測試，無論是否有症狀，受醫學觀察的女性隔離期也應超過14天。

報導指出，通常女性趨向於產生更強的免疫反應，這有助於她們更快清除感染並降低疾病持續發展的風險，但是只要存在病毒感染，就會不斷與人體的免疫系統對抗，在病毒突破免疫系統之前，人體沒有任何疾病症狀，這也就是潛伏期。

報導說，論文的作者表示，「當你的免疫力能夠抵禦病毒更長的時間，但又不能完全殺死它時，你就會有更長的潛伏期」。

報導指出，女性的無症狀發病和長期潛伏期無疑將對病毒的傳染產生重要影響。例如，被感染的女性會因無症狀而與他人接觸，哪怕是在主動或被動隔離結束後，她們仍可能逃過診斷，並造成之後的病毒傳播，最近一例潛伏期長、傳播率高的特殊病例也是女性。

報導說，最終感染COVID-19的男女人數應該差不多，但隨著病情的發展，更多潛伏期長的女性患者被確診，所以女性患者比例逐漸增加，值得注意的是，被感染的男性症狀要比女性嚴重，可能歸因於女性天生具有較強的抗病毒免疫力。（編輯：曹宇帆/周慧盈）1090306