中國專家：武漢新增確診可望3月20日清零

中國國家衛健委高級別專家組成員李蘭娟16日指出，武漢市疫情防控現在進入「衝刺」階段；到3月20日左右，新增確診人數有望「清零」。圖為李蘭娟（中）16日在武漢大學人民醫院東院ICU病房，探詢重症患者病況。（中新社提供）中央社 109年3月17日

（中央社台北17日電）陸媒報導，中國科學院院士、國家衛健委高級別專家組成員李蘭娟昨天指出，武漢市疫情防控現在進入「衝刺」階段，到3月20日左右，新增確診人數有望「清零」。

中國新聞社報導，李蘭娟16日在武漢大學人民醫院東院區接受採訪時，作以上表示。

武漢2019冠狀病毒疾病新增確診人數已連續多日保持在個位數。據官方通報，武漢16日新增確診僅1例，且無新增疑似病例。

她說，到了3月20日，武漢基本上新增確診可以清零，清零以後，再觀察兩週，如果還是沒有新增確診，武漢的封城問題即能妥善解決，恢復正常的工作和生產生活。

李蘭娟強調，當前還有兩大問題不能放鬆，一是武漢畢竟是重災區，有沒有潛在感染者在，有沒有死灰復燃的情況，所以社區的防控還要非常的小心，絕對不能放鬆。

第二是每個醫院的發燒門診一定要更加規範的展開，所有發燒的病人都必須到發燒門診，發燒門診都必須進行流感包括新冠病毒的檢測，萬一有陽性的，要確實按照流行病學的要求隔離；密切接觸者也要隔離，發現一個隔離一個，不要造成新的流行。

她並表示，還要繼續加強對重症患者的救治，不能放鬆。

據報導，目前李蘭娟帶領團隊採用「四抗兩平衡」治療方法，利用人工肝、微生態、幹細胞等新技術成功將ICU（加護病房）患者的死亡率由原來的80%以上降至15%以下，處於「細胞因子風暴」早期的患者經人工肝治療後，存活率達到100%。

談到近期多國爆發疫情，李蘭娟認為，中國在疫情防控中積累了大量經驗，尤其是早發現、早診斷、早隔離、早治療的「四早經驗」值得國際學習；「他們應該好好的借鑑我們中國的經驗、中國的方法、中國的技術」。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1090317