廣州官方：境外入境一律核酸檢測並隔離

（中央社台北22日電）與上海同步，廣州當局今天發布，所有從境外經廣州入境者，一律實施核酸檢測和14天居家或集中隔離。但從港澳台前往者，除非前14天有外國旅居史，否則不在此限。

根據廣州政府，廣州市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部22日發布關於繼續做好疫情防控工作的第6號通告，其中要求，要強化入境人員管理。

所有從境外（不含港澳台）經廣州口岸入境的人員，以及經港澳台和市外口岸入境到廣州且抵達前14天內有外國旅居史的人員，其目的地為廣州的，實現核酸檢測全覆蓋，並一律實施14天居家或集中隔離醫學觀察，直到14天後無症狀且再次核酸檢測為陰性，才可解除醫學觀察。

上海市官方今天下午也宣布，將對所有自「非重點國家和地區」抵達上海的人員，進行新冠肺炎（武漢肺炎）病毒核酸檢測。這代表所有從境外抵達上海的人員，都須接受病毒檢測。

中國當前推行各地以「健康碼」的程式來管控疫情下個人的出行許可。健康碼在各地有不同的名稱，由於廣州的簡稱是「穗」，廣州發布的這項通告也強調，所有國內抵達廣州者要透過「穗康」微信小程序申報；憑穗康碼的綠碼或藍碼進出社區和飯店等。

湖北只有低風險地區及持湖北健康碼綠碼人員可往來廣州，持黃碼或紅碼者還不可以到廣州。

這份通告說，在廣州的辦公樓、餐飲單位等商業服務和公共服務單位，進入人員需佩戴口罩和測量體溫。普通公眾在居家、戶外，無人員聚集、通風良好的場所，可不佩戴口罩。（編輯：張淑伶/賴言曦）1090322