更多編輯台推薦新聞：
影片／包機護理師居家檢疫難熬 頭手伸窗外曬太陽舒壓
生活

影片／包機護理師居家檢疫難熬 頭手伸窗外曬太陽舒壓

影片／美醫院公布武漢肺炎損害肺部影像 告誡認真隔離
國際

影片／美醫院公布武漢肺炎損害肺部影像 告誡認真隔離

武漢肺炎全球最新情報 3/27
國際

武漢肺炎全球最新情報 3/27

專訪／陳建仁：武漢肺炎快篩試劑 有望3個月內量產
政治

專訪／陳建仁：武漢肺炎快篩試劑 有望3個月內量產

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

中國最早開學省分 貴州209名高中生發燒腹瀉

最新更新：2020/03/27 19:45

（中央社台北27日電）貴州是中國大陸發生武漢肺炎以來最早開學的省分之一，近日卻傳出有一所高中209名學生發燒、腹瀉。官方聲稱，上述人員疑似食物中毒，經核酸檢測，沒有武漢肺炎徵象。

中國社群平台微博昨晚傳出貴州有學生發燒入院的消息，有人質疑是感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）。

中新社今天引述貴州省黔東南苗族侗族自治州錦屏縣人民政府辦公室方面表示，貴州錦屏中學突發公共衛生事件應急處置工作領導小組通報，3月24日起，錦屏中學高三部分學生先後出現不同程度的發燒、腹痛、腹瀉等症狀。

通報稱，截至3月26日22時，出現發燒、腹痛、腹瀉等症狀學生共209人，累計住院199人，已治癒出院196人，在院3人，臨床症狀明顯緩解，待院觀察無症狀後即將出院，其餘10人24日留校醫務室進行觀察，無症狀已於當日解除。

據報導，經貴州省和黔東南州專家會診，出現症狀學生疑似急性食物中毒性腸炎、急性胃腸炎型（大腸桿菌），經核酸檢測，出現症狀學生並無新冠病毒（2019冠狀病毒疾病）肺炎徵象。

報導指出，正在調查導致學生發燒、腹痛、腹瀉的具體原因。錦屏縣已及時對該校校園進行全面消毒殺菌，並全面檢驗校園生活飲用水、食品食材。學校教學秩序已恢復正常。（編輯：繆宗翰）1090327

延伸閱讀
貴州滿月女嬰確診武漢肺炎 目前年齡最小感染者貴州貴陽市通報一起武漢肺炎疑似病例

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報