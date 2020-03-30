援歐有創呼吸器千餘台 中國：大規模增產非易事

（中央社記者林克倫北京30日電）武漢肺炎國際疫情加劇醫用呼吸器需求，中國工信部官員上午稱，已向國外緊急提供有創（插氣管）呼吸器1700多台，但主要零件供應商在歐洲，受疫情影響，想大規模增產非易事。

中國國務院聯防聯控機制上午舉行「製造業復工復產」記者會，中國工業和信息化部產業政策與法規司司長許科敏就2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）對醫用呼吸機（陸稱呼吸器）的生產情況，作出上述回應。

他指出，全力推動醫療裝備企業復工復產，一直是中國疫情保供的首要任務。呼吸器是救治冠狀病毒肺炎患者最關鍵的醫療設備；疫情發生以來，中國呼吸器主要生產企業第一時間都恢復生產。

他透露，像是深圳邁瑞大年初二緊急召回放假回家的技術人員，全力復工復產；各地工信部門在做好疫情防控的前提下，很快實現呼吸器上游853家全國配套商中的794家復工復產，及時幫助企業解決零件短缺、物流運輸不暢等問題。

許科敏說，截至3月29日，主要呼吸器企業累計向全國供應呼吸器2.7萬多台，其中有創呼吸器3000多台。近期疫情在全球快速蔓延，國外對醫療裝備的需求急劇增長，特別對有創呼吸器的需求量特別大。

他表示，中國有創呼吸器生產企業共21家，其中8家的主要產品（周產能約2200台）取得了歐盟強制性CE認證，約占全球產能1/5；目前已簽訂單量約2萬台，而且每天還有大量的國際意向訂單在洽談。

他指出，據不完全統計，3月19日以來短短10天，在保障國內需求下，已緊急向國外提供有創呼吸器1700多台，達到今年以來提供國內總量的一半。

不過，許科敏強調，一台呼吸器有上千個零件，主要的零件供應商不僅有在中國的，也有一些在國外包括歐洲；在疫情影響下，「想大規模增產並非易事，全部滿足所有需求也是不現實的」。（編輯：翟思嘉）1090330