中國首度通報無症狀感染1367人

（中央社台北1日電）中國國家衛生健康委員會每日疫情通報，今天首度納入武漢肺炎無症狀感染者，並稱截至3月31日午夜，大陸31個省市區共有1367名無症狀感染者正在接受醫學觀察。

據國家衛健委官網通報，3月31日，大陸新增無症狀感染者130例，當日轉為確診病例2例，當日解除隔離302例；尚在醫學觀察無症狀感染者1367例，比前一日減少174例。

通報稱，2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎）昨天新增新增確診病例36例，其中境外輸入病例35例，本土病例1例（廣東1例）；新增死亡病例7例（湖北6例，上海1例）；新增疑似病例26例，均為境外移入病例。

3月31日新增治癒出院病例186例，解除醫學觀察的密切接觸者1418人，重症病例減少62例。

境外移入現有確診病例691例（含重症病例20例），現有疑似病例169例。累計確診病例806例，累計治癒出院病例115例，迄今尚無死亡病例。

截至3月31日午夜，大陸現有確診病例2004例（含重症病例466例），現有疑似病例172例。累計確診病例8萬1554例，累計治癒出院病例7萬6238例，累計死亡病例3312例，累計追蹤到密切接觸者70萬7913人，尚在醫學觀察的密切接觸者2萬314人。

其中，湖北昨天新增確診病例1例（武漢1例，為境外移入病例），新增死亡病例6例（武漢5例）；現有確診病例1283例（武漢1279例），其中重症病例435例（武漢432例）。新增疑似病例與現有疑似病例皆掛0。

據通報，截至3月31日午夜，香港特別行政區累計確診病例714例（出院128例，死亡4例），澳門特別行政區41例（出院10例）。（編輯：楊昇儒/曹宇帆）1090401