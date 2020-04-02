中國新增確診35人 現有無症狀感染1075人

（中央社台北2日電）中國國家衛生健康委員會官網今天下午通報，武漢肺炎昨天新增確診35人，均來自境外移入；無症狀感染者新增55人，現有無症狀感染者1075人，比昨天通報減少292人。

據通報，4月1日，中國大陸31個省市區新增2019冠狀病毒疾病確診病例35例，均為境外移入病例；新增死亡病例6例（湖北6例）；新增疑似病例20例，均為境外移入病例。

通報稱，大陸昨天新增無症狀感染者55例，其中境外移入無症狀感染者17例。當日轉為確診病例9例（境外移入轉為確診9例）；當日解除醫學觀察338例（境外輸入解除醫學觀察12例）。尚在醫學觀察無症狀感染者1075例（境外輸入226例）。

據通報，大陸境外移入現有確診病例701例（含重症病例18例），現有疑似病例152例。累計確診病例841例，累計治癒出院病例140例，尚無人死亡。

截至4月1日午夜，大陸現有確診病例1863例（含重症病例429例），現有疑似病例153例。累計確診病例8萬1589例，累計治癒出院病例7萬6408例，累計死亡病例3318例，累計追蹤到密切接觸者70萬9570人，尚在醫學觀察的密切接觸者2萬72人。

其中，湖北省昨天沒有新增確診病例，也沒有新增疑似病例，現有確診病例1132例（武漢1128例）。

據通報，截至4月1日午夜，香港特別行政區累計確診病例765例（出院147例，死亡4例），澳門特別行政區41例（出院10例）。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1090402