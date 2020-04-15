防武漢肺炎校園傳播 中國官方：大學生不得出校

（中央社台北15日電）為了防止2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎）疫情在中國各大學開學後蔓延，中國衛健委和教育部發文，要求學生在疫情防控期間不得出校，家長儘量避免進入校區，同時也藉機嚴控學生聚集性活動。

新華社今天報導，由上述兩部門印發的「大專院校新冠肺炎疫情防控技術方案」提出，未來開學後，學校應從嚴控制、審核各類涉及學生聚集性的活動，不組織大型集體活動。

方案指出，學生返校後，不召開聚集性會議，可通過錯峰開會、網路視訊或提前錄製會議資料等方式召開學生會議；鼓勵網路教育課程或線上展示交流活動；確需現場活動的，須按規定向學校相關部門申請。

學校餐廳應實施錯峰用餐，用餐桌椅同向、單人單座並保持間隔1.5公尺；學生宿舍床位重新分配，減少人員並拉開距離；圖書館和實驗室等公共場所實行人員限流。

學生在疫情防控期間不得出校，避免到人潮聚集尤其是空氣流動性差的場所。如必須出校，須嚴格履行請假程序，規劃出行路線和出行方式。

方案強調，境外師生未接到學校通知一律不返校，新生不報到。境外師生返校前要確保身體狀況良好，返校途中做好個人防護和健康監測。入境後嚴格執行當地規定，進行隔離醫學觀察，每日健康監測並填報健康卡，解除隔離後且身體健康方可返校學習和工作。（編輯：張淑伶/繆宗翰）1090415