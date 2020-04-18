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紐約武漢肺炎增540死 州長：疫情似已過高峰
首頁 / 兩岸

北京建議集中隔離期滿者 再居家觀察7天

最新更新：2020/04/18 19:28

（中央社記者沈朋達上海18日電）北京日前一名留學生在隔離14天後，才發病被確診為2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎）患者，3名家人被傳染。當地疾控中心今天表示，建議集中隔離期滿的民眾，繼續居家觀察7天。

北京市疾控中心副主任劉曉峰今天在疫情防控記者會中表示，北京疫情處於低發態勢，但日前仍有境外移入病例造成聚集性的關聯病例疫情，防疫工作仍然嚴峻複雜。

他表示，集中隔離人員在14天期滿解除隔離後，建議繼續居家隔離7天，並做好個人防護，保護自己，保護他人。

劉曉峰建議，居家觀察期間應盡量單獨居住，單獨用餐，避免外出和聚集性活動，與家庭成員保持一公尺以上距離，雙方都應戴口罩。

北京15日新增3起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的境外移入關聯病例，3人都是一名確診留學生的家屬。這名留學生3月24日從美國回北京後，集中隔離了14天，並3度接受病毒核酸檢測，結果都是陰性。隔離期滿後，留學生返家生活才發病，於4月14日確診，3名家人也被傳染。

北京市政府發言人徐和建今天也在會中表示，要精準抓好「內防反彈」工作，對新增的境外輸入關聯性病例，加強流行病學調查。同時，也加強對所有居家或集中醫學觀察人員的管理；解除醫學觀察者，要納入社區健康管理。（編輯：繆宗翰）1090418

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