中國新增確診11例 本土占7例

（中央社台北21日電）中國國家衛生健康委員會今天發布疫情通報說，20日新增武漢肺炎確診病例11例，其中4例為境外移入，7例本土病例中黑龍江省占6例、廣東省1例。

國家衛健委發布的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情通報另指出，4月20日全中國並無新增死亡病例；新增疑似病例3例，其中2例為境外輸入疑似病例，1例為本土疑似病例（黑龍江1例）。

當日新增治癒出院病例39例，解除醫學觀察的密切接觸者882人，重症病例增加1例。境外輸入現有確診病例811例（含重症病例44例），現有疑似病例32例。累計確診病例1587例，累計治癒出院病例776例，無死亡病例。

截至4月20日午夜，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例1003例（其中重症病例82例），累計治癒出院病例7萬7123例，累計死亡病例4632例，累計報告確診病例8萬2758例，現有疑似病例37例。累計追蹤到密切接觸者72萬6797人，尚在醫學觀察的密切接觸者8791人。

疫情重災區湖北省則無新增確診病例，新增治癒出院病例3例（武漢3例），無新增死亡病例，現有確診病例102例（武漢102例），其中重症病例19例（武漢19例）。累計治癒出院病例6萬3514例（武漢4萬6362例）。

累計死亡病例4512例（武漢3869例），累計確診病例6萬8128例（武漢5萬333例）。無新增疑似病例，無現有疑似病例。

31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者37例，其中境外輸入無症狀感染者2例；當日轉為確診病例3例（無境外輸入）；當日解除醫學觀察32例（境外輸入6例）；尚在醫學觀察無症狀感染者992例（境外輸入180例）。

此外，累計收到港澳通報確診病例，其中香港特別行政區1025例（出院630例，死亡4例），澳門特別行政區45例（出院22例）。（編輯：曹宇帆/周慧盈）1090421