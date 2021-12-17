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中國下修2020年GDP增幅 減0.1個百分點

2021/12/17 12:17
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（中央社台北17日電）中國國家統計局今天在官網公告，經最終核實，2020年GDP現價總量為人民幣101兆3567億元，比初步核算數減少2419億元；按不變價格計算，年增2.2%，比初步核算數下降0.1個百分點。

公告表示，按照中國國內生產毛額（GDP）核算和數據發布制度規定，年度GDP核算包括初步核算和最終核實兩個步驟。

分項表格顯示，從產業看，第一產業的現價總量較初步核算數上調，第二、三產業較初步核算數均有所下調。

中國國家統計局今年1月18日公布，2020年GDP總量為101兆5986億元，較2019年成長2.3%。這是30年來中國最低的經濟成長率，但也是COVID-19疫情下全球極少數正成長的國家。

對於中國明年度的經濟走勢，路透社（Reuters）今天分析，在中國換屆之年的2022年，「穩」不僅是經濟問題，也是個政治問題。

報導指出，在需求收縮、供給衝擊、預期轉弱等三重壓力和經濟下行壓力，明年中國經濟料正式開啟「5時代」，分析人士預測實際增速在5.5%左右；而官方依然會設定一個成長目標，料在5%以上。（編輯：繆宗翰/周慧盈）1101217

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