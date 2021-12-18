美國接連4波制裁中企 中國學者：本質是遏制對抗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱國強北京18日電）美國政府1週來接連推出4波涉及中國企業的制裁，涵蓋數十家中企及研究機構，造成強烈衝擊。有中國學者認為，美方這一系列制裁表明，「遏制對抗」是美國對中政策的本質。

環球時報報導，外交學院教授李海東聲稱，美方終極目的是阻礙或打斷中國科技進步的快速發展步伐，並透過「捏造」人權、涉疆等問題，慫恿、鼓動其盟友在國際社會層面「詆毀」中國。

李海東針對美方此舉是否有政治動機說，2022年美國期中選舉將至，民主、共和兩黨都試圖透過繼續打「中國牌」，獲取更多的政治資本，這是一種「無底線的操作」。

他認為，這一系列制裁行動體現出，美國的對中政策是「非常不健康」的，同時也是「病態的、極端的、不理性的」。

美國財政部10日以侵犯人權為由宣布，將3名中國公民及多家中企列入「海外資產控制辦公室」的制裁名單，並將中國人工智慧企業商湯科技列入「涉軍企業」名單，實施投資限制。

此後，美國政府14日傳出正考慮對中國晶片大廠中芯國際，實施更嚴厲制裁，堵住中芯取得更多美國技術的管道。路透社17日則報導，美國政府雖未決定對中芯執行更多的制裁，但有意與盟友討論進一步對中國限制出售晶片製造設備的可能性。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

美國財政部15日以打擊芬太尼等藥物流入美國造成危害為名，宣布對4個國家中的15家實體企業和10名個人進行制裁，其中包括4家中國家實體及1名個人，理由是這些企業和個人參與全球非法藥物交易。

美國財政部16日再宣布，將8家中國企業列入「中國軍工企業」投資黑名單，其中包括無人機製造大廠大疆。理由是這8家中企支持中國政府對新疆維吾爾人進行「生物識別監控和跟蹤」。同時，中國軍事科學院、軍事醫學研究院及旗下11家研究所等25個實體，被列入限制出口的名單。（編輯：楊昇儒）1101218