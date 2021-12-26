美國防維吾爾強迫勞動法案 中國企聯稱貿易霸權

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（中央社記者吳柏緯上海26日電）美國總統拜登近日簽署防止維吾爾強迫勞動法案，未來美方將全面限制新疆產品進口。對於這項法案，中國企業聯合會25日發表聲明，批評此為美國「單方面貿易霸權行為」。

美國眾、參兩院本月稍早相繼通過「防止維吾爾人強迫勞動法案」（Uyghur Forced Labor Prevention Act），法案20日送交白宮，拜登（Joe Biden）僅隔3天就迅速簽署，展現美國反制中國在新疆作為決心。

根據官媒新華社報導，由中國企業、企業家與企業團體組成的中國企業聯合會，於北京時間25日發表聲明，強調堅定支持新疆維吾爾自治區和廣大企業維護自身正當權益，反對美國單方面通過國內法、行政措施，藉此阻礙新疆產品進入國際供應鏈的貿易霸權行為。

這份聲明稱美方罔顧事實，通過涉疆法案，推行單邊主義、保護主義、霸淩主義。並指這個行徑「嚴重損害了中國企業的合法權益、嚴重危害了包括維吾爾族勞動者在內的廣大勞動者權益，是對新疆各族群眾生存權、發展權等基本人權的嚴重破壞，並將會危害全球供應鏈和產業鏈穩定及相關企業的利益，不利於疫情下全球經濟復甦。」

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聲明也提到，中國的廣大企業在生產經營時，始終尊重和保障勞動者的宗教信仰、民族文化、語言文字等各方面權益，一貫堅持依法用工，嚴格執行勞動領域法律法規，依法維護勞動者權益，充分維護勞動者的勞動權和就業權。

在聲明最後，中國企業聯合會以「呼籲」口吻，要求美方正視中國政府、企業界和消費者的立場，「停止以各種藉口損害中國企業合法利益，儘快糾正錯誤的立法和行政措施。」（編輯：張淑伶）1101226