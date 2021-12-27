恆大稱復工率已達9成 交屋上看3.9萬戶

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（中央社記者吳柏緯上海27日電）陷入財務危機的中國恆大集團昨天舉行「復工復產保交樓會議」，據會中公布的數據，恆大本月的全國復工率已達91.7%，較9月時成長40個百分點；本月交屋數量上看3.9萬戶。

繼日前宣布成立風險化解委員會後，恆大的復工復產程序也有進展。據恆大集團的官方微信公眾號發布，目前供應鏈上已有80%以上的材料供應商、裝修企業恢復與恆大合作、供貨。

公告稱，截至26日，恆大集團在全中國的項目復工率為91.7%，較9月初「保交樓誓師大會」時，大幅提高40個百分點，若扣除北方多個省份因為寒冬而進入冬歇期，仍較9月提高31個百分點。

據公告，恆大創辦人許家印在會上強調，「在極其困難的情況下，恆大復工復產保交樓工作初顯成效，但復工復產不是目的，保質保量向業主交樓才是最重要的。」

許家印並稱，自從恆大陷入財務困境以來，9月到11月間，每月的交屋數量都不足1萬戶，但隨著復工、復產，「12月份集團有115個項目計劃交付，這個月還剩最後5天，我們必須全力衝刺確保完成本月交樓3.9萬套的目標。」

根據這份公告，許家印在會中也不忘向員工信心喊話「絕不允許恆大任何一個人躺平」、「只要我們不惜一切代價做好復工復產、抓好工程建設，就一定能將房屋交付給業主，並恢復銷售、恢復經營、還清債務。」

在恆大舉行保交樓會議的同一天，中國官媒人民日報專訪中國住房和城鄉建設部部長王蒙徽提到，明年將加強房地產調控政策的協調性、精準性，「堅決有力處置個別頭部房地產企業、房地產項目逾期交付風險。」

王蒙徽並稱，要保持房地產調控政策的連續性和穩定性，繼續穩定的實施房地產長效機制，更重要的是「落實城市政府主體責任，強化省級政府的指導和監督責任。」（編輯：周慧盈）1101227