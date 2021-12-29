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香港記憶電影展 策進會：盼台港文化交流加溫

2021/12/29 21:45（12/29 21:51 更新）
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陸委會副主委邱垂正（左5）29日在「2021香港記憶香港情」影展開幕式表示，近年許多香港文化人移居台灣，享受台灣自由的空氣，盼台港文化在此基礎上交流不斷深化加溫。中央社記者翟思嘉攝 110年12月29日
陸委會副主委邱垂正（左5）29日在「2021香港記憶香港情」影展開幕式表示，近年許多香港文化人移居台灣，享受台灣自由的空氣，盼台港文化在此基礎上交流不斷深化加溫。中央社記者翟思嘉攝 110年12月29日
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（中央社記者翟思嘉台北29日電）陸委會副主委邱垂正今晚在一場香港電影展開幕式表示，近年許多香港文化人移居台灣，享受台灣自由的空氣，盼台港文化在此基礎上交流不斷深化加溫。

台港文化合作策進會舉辦的「2021香港記憶香港情」影展，今天正式上線，晚間在台北舉行開幕暨特別放映會。兼任策進會代理董事長的邱垂正於開幕式致詞，作上述表示。

邱垂正表示，去年申請來台居留的香港人有1萬800多人，今年數量可望再增加。

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他說，台灣與香港地理位置、語言、文化相近，來台港人有許多是藝文工作者，在台灣民主、自由、多元的開放環境中，可以繼續延續、發揮創作能量，樂見更多台港文化交流。雖然當前台港在政治上有許多困難與挑戰，但政府會全力以赴。

2021「香港記憶香港情」影展共播出6部具代表性的香港電影，包括「好好拍電影」、「淪落人」、「金都」、「夜香．鴛鴦．深水埗」、「狂舞派3」、「殺出個黃昏」，於12月29日至2022年1月4日免費在「想映電影院」線上平台播映。（編輯：楊昇儒）1101229

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