中國：系統排查2022年企業債本息兌付等風險

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（中央社台北31日電）中國恆大、佳兆業、紫光集團等多領域企業近期均傳債務危機，中國國家發改委今天要求對明年企業債券本息兌付等風險進行全面系統排查，對已發行企業債券展開排查和專項檢查。

中國國家發展和改革委員會官網今天刊登公告作上述表示，並強調持續推進企業債券市場信用體系建設，發揮信用手段在企業債券風險識別、監測、管理、處置等環節的基礎作用。

公告稱，對排查後存在償債風險的企業債券，應第一時間組成風險應對工作專班，制定風險防控方案。

公告並指，要做好風險識別，堅持資金跟著項目走的原則，提早發現風險、制定預案、應對及處置風險，提高企業債券服務實體經濟能力。

中國國家發改委並要求各地發改委應對轄區內已發行、仍處於存續期的全部企業債券組織開展一次專項檢查，已發生違約尚未處置完畢的企業債券，盡早處置風險隱患。

公告又說，對於已發行的優質企業債券，要督促相關發行人在規定期限內，做好存續期報告編製和訊息披露等相關工作。

中國多領域企業近期債務狀況頻傳，房產龍頭恆大與佳兆業12月底各有2筆到期債券利息未支付，涉及金額分別約為2.5億美元（約新台幣69億元）、1.54億美元，均已進入30天寬限期。

中國政府重點扶植的半導體事業紫光集團今年7月收到北京市第一中級人民法院送達的通知書，相關債權人以紫光集團不能清償到期債務、資產不足以清償全部債務且明顯缺乏清償能力、具備重整價值和重整可行性為由，向法院申請對其進行破產重整。

紫光集團29日召開公司等7家企業實質合併重整案第二次債權人會議暨出資人組會議，重整計畫獲表決通過。（編輯：繆宗翰/周慧盈）1101231