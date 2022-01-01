專家：RCEP北美歐盟鼎立 成中國外貿新引擎

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（中央社記者邱國強北京1日電）針對區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）今天正式生效，上海財經大學教授孫元欣表示，RCEP將與北美自貿區、歐盟形成三足鼎立，是中國外貿成長的「加速器」和「新引擎」。

綜合中國官方資料，中國與RCEP成員國貿易額占貿易總額約1/3。其中，東協、日本、韓國分居中國第1、4、5大貿易夥伴。而2021年1至11月，中國對東南亞國家協會（東協）出口人民幣2兆8083.6億元，年增18.9%；進口2兆2988.9億元，年增22.8%。

澎湃新聞報導，孫元欣指出，RCEP的優勢在於，15個成員國的經濟規模和國際貿易規模均大，可使RCEP將與北美自貿區、歐盟形成三足鼎立。

他表示，RCEP成員國在亞太地區擁有地緣優勢，過去與將來經濟發展均快，是一塊非常被看好的地區，因此RCEP未來發展的潛力很大。

孫元欣說，RCEP是在中國─東協自貿協定的基礎上進行協商，形成了高標準的經貿規則體系，包括降低關稅、服務貿易開放、智慧財產權保護、原產地累積等。其中，原產地累積原則有助於亞太地區產業鏈、供應鏈、價值鏈重組。關稅降低則能使經濟活躍起來，成員國之間的經貿往來也能更頻繁。

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他認為，若其他國家疫情慢慢消弭，生產恢復，由疫情導致的中國外貿成長可能會減弱，但RCEP正可填補這一空間。從這個意義上說，RCEP是中國外貿成長的「加速器」和「新引擎」。

至於RCEP對中國各地的影響，根據報導，為促進RCEP落地，上海海關已全面採用原產地管理資訊化應用3.0系統；海口海關則向轄內進出口企業開展RCEP原產地規則解讀及培訓輔導；山東將向外貿企業開展系列培訓，推廣「RCEP魯貿通」，提升企業、特別是中小外貿企業對RCEP的理解和應用能力。（編輯：繆宗翰）1110101