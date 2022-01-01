RCEP生效 中國：打造成東亞經貿合作主平台

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（中央社記者邱國強北京1日電）中國商務部今天針對區域全面經濟夥伴協定（RCEP）正式生效表示，中國將「全面和充分履行」RCEP義務，高品質實施協定，將RCEP打造成為「東亞經貿合作主平台」。

中國商務部今天在官網發布新聞稿指出，中國將擴大對外貿易和雙向投資，不斷穩固和強化產業鏈、供應鏈，持續改善營商環境。並引導地方、產業和企業利用好RCEP協定市場開放承諾和規則，更好把握RCEP帶來的市場開放機遇。

中國商務部說，將會同有關部門持續做好RCEP培訓工作，支持自貿區公共服務平台建設，強化中國自由貿易區服務網功能，為各地方、各行業和廣大企業高水平實施協定做好指導和服務。

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中國商務部最後說，中國將與RCEP成員方一同積極參與和支持RCEP機制建設，為RCEP經濟技術合作作出貢獻，共同推動提高協定的整體實施水平，持續提升區域貿易投資自由化便利化，將RCEP打造成為「東亞經貿合作主平台」。

RCEP共有15個成員國，今天起先在汶萊、柬埔寨、寮國、新加坡、泰國、越南、中國、日本、新西蘭和澳洲10國正式生效；韓國則將於2月1日生效。其餘的馬來西亞、菲律賓、印尼、緬甸等成員國則將在完成國內批准程序後，陸續生效實施。（編輯：繆宗翰）1100101