學者：解放軍人事變動 可能關聯台海狀況

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者翟思嘉台北11日電）兩岸關係冷卻下，中共頻繁擾台，讓雙方關係雪上加霜。有學者今天指出，近期晉升的解放軍將領或多或少都有備戰台海的經歷，值得關注。

政大東亞所與中共研究雜社11日在台北舉辦「2021年中國大陸情勢總結與未來發展趨勢觀察」論壇。中山大學亞太英語學程兼任助理教授林穎佑在會中指出，或許因應即將到來的中共第20次全國代表大會（20大），解放軍將領人事出現不小變化。

他說，近期晉升的中部戰區司令林向陽、去年7月晉升的南部戰區司令王秀斌以及現任東部戰區司令何衛東，都有在前南京軍區或是東部戰區歷練的經歷，而武力犯台一直是東部戰區主要任務之一。

林穎佑並指出，上述調動將領過去都有與習近平福建任期重疊之處，晉升原因可能與習近平拔擢有關，但作為總預備隊的中部戰區、海上封鎖的南部戰區、攻台主力的東部戰區都有調動，是否與未來攻台規劃有關，值得關注。

他說，2022年年初的將領晉升會決定未來軍委會布局，這批將領可能都經歷過1996年台海飛彈危機。過去18大的軍委會接班梯隊被稱為「越戰幫」，20大後可能就是「台海幫」浮出檯面，這也是台灣要面臨的挑戰。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

兩岸關係方面，淡江大學中國大陸研究所助理教授曾偉峯表示，2021中共對台採兩手策略，軟的一手是透過特別措施或待遇，吸引台灣資金與人才與中國大陸相融合：硬的一手則是透過禁止台灣農產品、軍機擾台等手段，試圖達到威嚇台灣的目的。

他說，今年中美雙方的競爭狀態將是影響兩岸關係的重要因素，中共對台灣的打擊因中美衝突而更加劇烈，但台灣的國際能見度與友好國家也因此增加。因此，當前台灣應建立自己的外交戰略，在中美大國中維持以台灣利益為優先的戰略布局。（編輯：楊昇儒）1110111