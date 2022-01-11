台加討論投保協議 北京籲加拿大審慎處理

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（中央社台北11日電）台灣與加拿大啟動「投資促進及保障協議」探索性討論，中國外交部發言人汪文斌今天對此表示，反對中國的建交國與台灣商簽有官方性質的協議，呼籲加拿大政府審慎妥善處理有關問題。

據中國外交部官網，11日舉行的中國外交部例行記者會上，彭博社記者就此議題詢問中方評論，並稱這是「台北降低對中國大陸經濟依賴的最新舉措」。

汪文斌回應稱，中方一向反對建交國和台灣進行官方往來或商簽具有官方性質的協議，這一立場是一貫、明確的。加拿大政府應恪守「一個中國」原則，審慎妥善處理有關問題。

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行政院10日透過新聞稿表示，行政院政務委員鄧振中當日與加拿大國際貿易部長伍鳳儀（Mary Ng）舉行雙邊視訊會議，會中宣布台灣與加拿大啟動「投資促進及保障協議」（FIPA）探索性討論。

行政院指這是強化雙邊經貿關係的重要里程碑，對於加拿大深化印太區域合作，及台灣與理念相近夥伴加強經貿連結也有助益。雙方也同意，未來將持續強化供應鏈韌性，並發掘商業機會，另將促進新興議題合作，包含科技、原住民、教育等議題，共同推動雙方包容性成長與貿易。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1110111