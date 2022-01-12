更多編輯台推薦新聞：
新冠病毒暴露空氣5分鐘失大部分感染力 英國專家：戴口罩非常有效
國際

新冠病毒暴露空氣5分鐘失大部分感染力 英國專家：戴口罩非常有效

喬科維奇明知染疫還受訪 入境申報不實推給經紀人
運動

喬科維奇明知染疫還受訪 入境申報不實推給經紀人

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

Omicron本土確診 北北基桃竹宜停止探病 全台防疫措施這裡看
生活

Omicron本土確診 北北基桃竹宜停止探病 全台防疫措施這裡看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
新冠病毒暴露空氣5分鐘失大部分感染力 英專家：戴口罩非常有效
首頁 / 兩岸

相親遇封城變同居 中國女子在男方家中原地隔離

2022/1/12 21:30（1/12 21:53 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
王姓女子11日告訴上海媒體澎湃新聞，自己剛到鄭州遇上疫情爆發，因相親對象的社區被封鎖而無法離開。（圖取自澎湃新聞官方微博weibo.com）
王姓女子11日告訴上海媒體澎湃新聞，自己剛到鄭州遇上疫情爆發，因相親對象的社區被封鎖而無法離開。（圖取自澎湃新聞官方微博weibo.com）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社北京12日綜合外電報導）中國一名王姓女子到河南省鄭州相親，在男方家中吃晚餐，然而疫情爆發，男子住家社區遭當局祭出封鎖令，導致她無法離開，女子的生活紀錄影片也在網路上引發熱議。

法新社報導，中國努力遏制數起國內Delta和Omicron變異株疫情之際，鄭州自上週以來通報超過100例確診病例；市內部分地區5日突然被封鎖，當時，王姓女子就在相親對象家裡吃晚餐。

王姓女子11日告訴上海媒體澎湃新聞（The Paper），自己剛到鄭州，遇上疫情爆發、相親對象的社區被封鎖而無法離開，她補充，為期一週的鄭州行是要與潛在的追求者見面。

王姓女子表示，自己年紀大了，家人介紹10個相親對象給她，這第5名男子想展示廚藝，因而邀她到家中共進晚餐。

據當地媒體發布的影片，王姓女子發布了一些短影音，記錄了她在封鎖期間的日常生活，影片顯示男子做家務並為她做飯等。

王姓女子說，到目前為止，這場漫長約會，兩人似乎還沒擦出浪漫火花，她正在尋找一個更健談的伴侶。

王姓女子表示，這個男子除了像「木頭人」般話很少，其他方面都相當不錯，「雖然飯做的不咋地，但是願意下廚房，我覺得就挺好的」。

王姓女子並未透露她的年齡和影片中男子的身分。截至今天，相關主題標籤在微博上瀏覽量已超過600萬。

然而，王姓女子表示，近期飆升的網路關注已促使她刪除那些影片。（譯者：張璦/核稿：劉學源）1110112

延伸閱讀
河南安陽也出現Omicron本土病例 源頭來自天津涉引起COVID-19傳播 鄭州核酸檢測中心負責人被查河南多地爆疫情 中國專家：疫苗保護力下降中國為防疫不惜再封城 全球供應鏈剉咧等
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族