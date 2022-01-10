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疫情28/300

河南安陽也出現Omicron本土病例 源頭來自天津

2022/1/10 12:53（1/10 15:00 更新）
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天津出現中國首波Omicron變異株本土疫情後，河南省安陽市也發現2例Omicron本土病例。圖為9日天津民眾排隊採檢。（中新社）
天津出現中國首波Omicron變異株本土疫情後，河南省安陽市也發現2例Omicron本土病例。圖為9日天津民眾排隊採檢。（中新社）
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（中央社台北10日電）天津出現中國首波Omicron變異株本土疫情後，河南省安陽市也發現2例Omicron本土病例，與天津疫情屬同一傳播鏈，感染源是上月從津南區返回安陽市的大學生。

據安陽日報微信公眾號，安陽市8日在主動檢測人群中，篩查發現2例本土2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診；9日經河南省疾控中心實驗室病毒全基因測序，顯示這2例感染的是Omicron變異株；經分析對比，與近日天津津南區現有本土疫情屬同一傳播鏈。

結合流行病學調查和基因測序結果，官方基本鎖定安陽市這次疫情的感染來源是去年12月28日從天津市津南區返回安陽市湯陽縣一名在校大學生。

河南安陽是天津津南區之後，中國第二個報告有Omicron變異株本土病例的地方。出現群聚疫情的河南許昌禹州市與鄭州市，病毒基因測序為Delta變異株，病毒來源尚不明確。

官方嚴加防範天津的疫情擴散其他地方，特別是北京市，已暫停跨省客運及包車。但據觀察者網報導，百度遷徙地圖顯示1至7日的7天內，天津進出人口主要目的地集中在北京市、河北省廊坊市及唐山市等地，除1日及2日，其他日子進出地占最多的是北京市。（編輯：陳沛冰/周慧盈）1110110

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