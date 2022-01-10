更多編輯台推薦新聞：
新鈔哪裡換 央行地圖速查24至28日可兌鈔
生活

新鈔哪裡換 央行地圖速查24至28日可兌鈔

魷魚遊戲吳永秀奪金球獎男配角 在車上獲最佳外語片
娛樂

魷魚遊戲吳永秀奪金球獎男配角 在車上獲最佳外語片

加密幣挖礦大國哈薩克斷網 比特幣受無妄之災
科技

加密幣挖礦大國哈薩克斷網 比特幣受無妄之災

COVID-19疫苗第3劑誰能打？廠牌選擇、接種地點QA一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑誰能打？廠牌選擇、接種地點QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
桃機群聚確診足跡 含中壢SOGO全聯家樂福、蘆竹五酒桶山步道
首頁 / 兩岸
疫情
新聞專題
疫情25/300

環時：動態清零仍是中國疫情防控最佳選擇

2022/1/10 13:33（1/10 15:00 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者翟思嘉台北10日電）中國天津、陝西、河南近期都出現疫情，地方政府嚴格防控的「封城」作為卻引發質疑，不過今日環球時報社評仍說，動態清零是目前中國疫情防控的最佳選擇。

中國大陸鄰近首都北京的天津市近日出現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，同時間，陝西西安與河南的疫情仍未結束，地方政府「封城」造成的民怨已在不斷累積，也出現不少關於「清零」政策是否有效的討論。

環球時報社評「迎戰奧密克戎（Omicron），美西方不應在中國背後放冷槍」中，指責美歐國家「在洶湧的疫情面前，它們又一次不負責任地選擇了『躺平』」，但「踐行『人民至上、生命至上』理念的中國決（絕）不會『躺平』」。

社評說，最近一段時間，美西方輿論針對中國動態清零的質疑聲多了起來，展開了一輪又一輪的口誅筆伐，是「一群從戰場上逃下來的潰兵，朝著仍在堅持抵抗的戰友背後放冷槍」。

社評表示，中國作為擁有14億多人口的發展（開發）中國家，倘若對疫情也選擇「共存」、「躺平」，必會出現至少幾千萬人的感染和幾十萬人的死亡，這樣的後果誰能承受。

社評稱，「動態清零依然是當下中國疫情防控的最佳選擇」，但在「動態」中「清零」，代表中國的防控政策從來就不是僵化、一成不變的，而會隨著疫情變化隨時做出調整。（編輯：陳沛冰/周慧盈）1110110

延伸閱讀
中國首見Omicron本土傳播 天津9日增20人染疫河南安陽也出現Omicron本土病例 源頭來自天津
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀