環時：動態清零仍是中國疫情防控最佳選擇

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（中央社記者翟思嘉台北10日電）中國天津、陝西、河南近期都出現疫情，地方政府嚴格防控的「封城」作為卻引發質疑，不過今日環球時報社評仍說，動態清零是目前中國疫情防控的最佳選擇。

中國大陸鄰近首都北京的天津市近日出現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，同時間，陝西西安與河南的疫情仍未結束，地方政府「封城」造成的民怨已在不斷累積，也出現不少關於「清零」政策是否有效的討論。

環球時報社評「迎戰奧密克戎（Omicron），美西方不應在中國背後放冷槍」中，指責美歐國家「在洶湧的疫情面前，它們又一次不負責任地選擇了『躺平』」，但「踐行『人民至上、生命至上』理念的中國決（絕）不會『躺平』」。

社評說，最近一段時間，美西方輿論針對中國動態清零的質疑聲多了起來，展開了一輪又一輪的口誅筆伐，是「一群從戰場上逃下來的潰兵，朝著仍在堅持抵抗的戰友背後放冷槍」。

社評表示，中國作為擁有14億多人口的發展（開發）中國家，倘若對疫情也選擇「共存」、「躺平」，必會出現至少幾千萬人的感染和幾十萬人的死亡，這樣的後果誰能承受。

社評稱，「動態清零依然是當下中國疫情防控的最佳選擇」，但在「動態」中「清零」，代表中國的防控政策從來就不是僵化、一成不變的，而會隨著疫情變化隨時做出調整。（編輯：陳沛冰/周慧盈）1110110