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中國天津增20人染疫 專家：Omicron社區傳播已一週以上
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中國天津增20人染疫 專家：Omicron社區傳播已一週以上

2022/1/9 23:14（1/10 07:26 更新）
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中國天津9日晚間再新增20名Omicron病毒感染者。專家表示，病毒至少已經傳播3代，在社區裡持續了一週以上的時間。圖為天津民眾排隊採檢。（中新社）
中國天津9日晚間再新增20名Omicron病毒感染者。專家表示，病毒至少已經傳播3代，在社區裡持續了一週以上的時間。圖為天津民眾排隊採檢。（中新社）
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（中央社台北9日電）中國天津8日檢測出20名COVID-19本土感染者後，9日晚再新增20名感染者。目前已知這波疫情感染的是Omicron病毒變異株，專家表示，病毒至少已經傳播3代，在社區裡持續了一週以上的時間。

根據央視新聞，8日晚間9時至9日晚間9時，天津市津南區疾病預防控制中心報告，20名人員核酸檢測結果為陽性，其中有8人是10歲以下，5人是60歲以上，他們已被轉至定點醫院進一步診斷治療。

在此之前，天津當局公布從7日晚間6時至8日晚間9時，當地共新增20名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的陽性感染者，其中2例為確診病例，經分析證實為Omicron變異株，而其餘18例都是這2名確診者的密切接觸者。

天津疫情是中國首波Omicron變異株傳播的本土疫情。天津鄰近北京，而春運即將啟動，北京冬奧也將在2月4日登場。

在8日的發布會上，天津市疾控中心副主任張穎表示，從這些病例之間的關係和傳播鏈來看，病毒至少已經傳播了3代。也就是說，這起疫情有可能在社區傳播已經持續了一段時間。

中國媒體「中國新聞週刊」引述病毒學專家常榮山說，按照Omicron平均潛伏期2.7天計算，病毒至少傳播了3代，意味著已經傳播了至少有一週多的時間，這令病毒溯源變得比較困難，不排除病毒由進口物品、冷凍商品帶入境內，在鎮上也可能居住有機場工作人員。

北京日報app（應用程式）報導，天津地區至北京的火車車票已暫停發售。

北京疾控中心今天下午已經發布，天津市津南區和南開區竹華里的人員嚴格限制進京，去年12月23日以後從這兩地到北京人員需進行居家隔離和核酸檢測；其餘從去年12月23日以後途經天津市人員也應主動報告所在社區和單位等，並配合核酸檢測等措施。（編輯：張淑伶）1110109

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