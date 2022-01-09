河南10天累計258病例 病毒來源仍不明確

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（中央社台北9日電）中國河南省這波COVID-19疫情10天累計258例本土確診病例，目前已知禹州市和鄭州市疫情同源且都是Delta病毒變異株，但病毒來源仍不明確。河南省長王凱稱要「全力圈住封死撲滅疫情」。

綜合央視新聞app以及河南日報報導，河南省政府新聞辦新聞發布會今天通報，自2021年12月31日至2022年1月9日中午12時，河南全省累計報告本土確診病例258例。

報導指出，河南省本輪本土疫情在鄭州、洛陽、安陽、許昌、商丘、信陽、周口等多地出現，鄭州、許昌禹州市還出現聚集性疫情。經基因測序分析比對，許昌禹州市疫情與鄭州市同源，病毒基因測序為Delta變異株。目前病毒來源尚不明確，防控形勢嚴峻複雜。

發布會通報，春節將至，河南省提倡就地過年，非必要不返鄉、不出省，從省外到河南人員和省內重點行業人員返鄉實行報備制度。河南省春節期間嚴禁舉辦表演類活動，不辦年會、團拜會。

截至8日，全河南157所大專院校已全部放假，還有4.7萬名學生尚未離校；中小學放假時間集中在1月18日至25日。

省長王凱8日在許昌禹州市現場指揮調度疫情防控工作，強調要嚴格管控措施，加緊疫調溯源，強化物資保障，全力圈住封死撲滅疫情，守護人民群眾生命健康安全。

他並表示要對急危重症患者、孕產婦等重點人群開通綠色通道、做好閉環管理，切實保障群眾基本就醫需求。（編輯：張淑伶）1110109