防Omicron擴散北京 天津暫停跨省客運

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（中央社台北9日電）中國天津市爆發Omicron病毒變異株疫情，目前已暫停跨省客運及包車；由於怕病毒擴散到北京市，部分進京檢查站已經加強了防疫檢查，行程軌跡中包含天津市都要嚴格篩查，甚至有車輛被勸返。

天津市8日新增2例COVID-19本土病例，證實為Omicron變異株，並另外檢測出18例陽性感染者。天津市委書記李鴻忠9日淩晨1時許在視訊會議上強調要阻斷疫情傳播，「堅決築牢首都疫情防控『護城河』」。

新京報報導，受本次天津疫情影響，部分進京檢查站已經加強了防疫檢查，行程軌跡中包含天津市都要嚴格篩查，並與單位或所在社區聯繫，簽訂防疫承諾書後才能進京，目前已有不少人員、車輛被勸返。

北京、天津和河北省地理上相鄰，過去強調「京津冀一體化」發展，人員往來頻繁。

北京市疾控中心今天發布消息，去年12月23日以來途經天津市的在京人員立即主動報告社區、單位、賓館等，配合健康監測、核酸檢測等防控措施。北京市人員非必要不去津，天津市人員非必要不來京，建議京津通勤人員居家辦公。

目前已經有一些從天津返回北京的市民接到了社區的居家隔離通知。4日從天津南開區返京的李先生，今天收到了社區的通知，要求他在家隔離至18日。

綜合媒體報導，天津市道路運輸管理局緊急通知，自9日起暫停省際班線及省際包車業務。天津市內公車也有至少48條路線停駛。

環球時報報導，由於擔心社區封閉管理，9日上午天津的菜市場和超市出現了食品搶購潮。當地劉姓民眾早上7時許前往家附近的菜市場買菜，「裡面已經是人山人海了」，目測排隊隊伍已經有200公尺。另一名王姓民眾也稱，家門口的菜市場一早就排起長隊，大部分常見蔬菜已經基本被買光，附近超市的配送服務也暫停。（編輯：張淑伶）1110109