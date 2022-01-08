江雪「長安十日」遭全面下架 胡錫進評論違規被刪除

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中國獨立媒體人江雪發表紀錄西安封城的「長安十日」一文引發國際關注後，8日在中國網路遭全面下架。圖為去年12月29日西安居民領取蔬菜等物資。（中新社）

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（中央社台北8日電）中國獨立媒體人江雪發表紀錄西安封城的「長安十日」一文引發國際關注後，今天在中國網路遭全面下架；前環球時報總編輯胡錫進表態支持江雪有發表自由的評論文，也因「內容違規」被刪除。

江雪4日發表「長安十日」後，被譽為是西安版的「方方日記」。這篇批評官僚主義的紀實文章，不但引發國際關注與熱烈轉傳，也在中國輿論場掀起激烈的正反議論。

「長安十日」原文昨天下午4時一度遭微信刪除，但3小時後突然死而復生，重新上架。中國網管當局如此操作，讓江雪也不明究理，直呼「這是抽什麼風阿？」

不過「長安十日」存活4天後，8日下午在中國遭全網下架。入口網站、社群網站都搜尋不到原文與相關評論，僅剩少數批評「長安十日」的文章。

微信頁面顯示，「長安十日」因「內容違規」無法查看，並稱接相關投訴，此內容違反「互聯網用戶公眾帳號資訊服務管理規定」。

「長安十日」究竟那裡違規被「和諧」，不得而知，但這個「管理規定」明定，公眾帳號生產運營者不得「利用突發事件煽動極端情緒，或者實施網路暴力損害他人和組織機構名譽，干擾組織機構正常運營，影響社會和諧穩定；」

「長安十日」爆紅引發正反爭論後，胡錫進5日在其微博、微信發表評論，主張無論大多數人喜歡不喜歡，都應該允許「長安十日」這樣的表達。「我認為這是我們社會對待批評應有的開放和包容。我相信，幾乎沒有人希望中國互聯網上只有一種聲音，包括江雪大部分最激烈的批評者們。」

胡錫進當時還寫道：「我個人也希望她平安，就像方方一直是平安的一樣。」

胡錫進這篇被視為支持江雪有發表自由的評論文章，今天下午也相繼在他的官方微博、微信公眾號消失無蹤；微信頁面同樣顯示「內容違規無法查看」。

有網友在胡錫進的其他微博文章留言嘆「2022年開局太慘了」；還有許多網友要胡錫進「都退休了，別和稀泥了」。（編輯：楊昇儒）1110108