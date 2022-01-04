西安版方方日記 中國獨立記者江雪寫下封城見聞

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西安因疫封城至今將滿13天，曾任調查記者的中國獨立媒體人江雪記錄封城見聞，被視為西安版的「方方日記」。圖為工作人員為居民發放物資。（中新社）

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（中央社記者邱國強北京4日電）西安因疫封城至今將滿13天，曾任調查記者的中國獨立媒體人江雪記錄封城前夕至3日見聞、筆鋒直率犀利的「封城十日」今天發表，獲得廣泛轉發，被視為西安版的「方方日記」。

在這篇題為「江雪：封城十日─我的封城十日記」的文章中，江雪直指，近來被廣為宣傳的「西安只能勝利」，是「正確的大話，套話，也是空話」。事件過後，如果沒有反思，不吸取血淚教訓，忙著「立功擺獎，歌功頌德」，那人們的苦難「只能是白白承受」。

與作家出身、撰寫武漢封城見聞「方方日記」的方方不同的是，江雪出身新聞界，1974年生於甘肅，1996年畢業於自西北政法學院行政法專業。據她自述，原本考慮投入法界，因中國公檢法系統名聲不佳而決定投入新聞界。曾任華商報首席記者、評論部主任，財新傳媒調查記者，現為獨立媒體人。

這篇文章以2021年12月31日黃昏，江雪居住小區外喇叭響起、要大家排隊做核酸檢測的場景作為開場，描述了12月22日封城令下達前，正在編稿的自己隱約感受到事態嚴重，並聽信友人建議，便趕忙前往超市購物，不久官方果然宣布封城。而附近一些小區，卻已被層層綠色擋板圍住，遭到封控。

江雪提到，當時還沒想到，這場封城會「如此倉促不堪，朝著人們意想不到的方向發展」。這個夜晚，那些被堵在家門口的人，超市裡搶購的人，孕婦、病人、研究所考生、建築工人、城市流浪漢、路過西安的旅遊者，可能都低估了這場封城將為他們帶來的災難。

她寫道，西安27日管控升級，原本可「兩天出門買一次菜」的規定作廢，從此任何人都不能進出小區。自己用手機掃碼加入社區門口便利商店的微信群，才發現這是自己接下來「唯一可依靠的生活補給渠道」。

江雪提到，事實上西安12月21日左右即已停止快遞，人們無法從外地網上購物。而網購平台只要下單人住在西安就無法配送，或是永遠顯示「快遞小哥已約滿」，甚至下單買菜付帳後兩天也沒有送到，只好退貨。直到31日，自己才買到封城後的第一批菜。

她直指，後來部分收到「免費菜」、自稱「保障豐足」的小區都和政府有關。但全市物流配送都已停擺，1300萬人的大城市，靠基層工作人員、志工短期內送菜上門，「可能嗎」？若所有的人都不能出門，外面物資再豐富，宣傳再好，「其實也和普通人沒了關係」。

江雪說，那些為這座城市按下「暫停鍵」的人、那些手握權力的人又可曾想到，他們將怎樣影響居住在這城市的1300萬人的命運？如果這不是「比天還大」的事情，那還有什麼是呢？

她在文末表示，一名曾經熟悉的朋友留言，為陝西官方喊出的「社會面清零」叫好，並留下「西安只能勝利，別無選擇，沒有退路」的話。她在無奈中回應，「西安只能勝利這是正確的大話，套話，也是空話」。

江雪說，類似的「我們要不惜一切代價」可能要想一想，「我們」是這句話裡的「我們」，還是必須被付出的「代價」？（編輯：張淑伶）1110104