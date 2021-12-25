西安隔離研考生應試 監考人員全副武裝至醫院住家

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中國全國碩士研究生招生考試25日登場，各大學對被隔離考生實施「送考上門」，派人到醫院、旅館、住家進行「兩對一」監考。（中新社）

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（中央社台北25日電）中國全國碩士研究生招生考試今天登場，為貫徹「應考盡考」，已經封城的陝西西安市，各大學對被隔離無法前往考場的考生實施「送考上門」，派人到醫院、旅館、住家進行「兩對一」監考。

綜合中國新聞網等陸媒報導，全陝西只有一名考生確診，他報考的是西安建築科技大學，正在西安市胸科醫院隔離治療，無法正常參加考試。校方採取「送考上門」，在醫院安排的單獨考試場地設置視訊監控，並配備對講機，全程進行「兩對一」監考。

（圖取自中新網網頁chinanews.com）

據報導，這名確診考生每場考試結束後，西安市胸科醫院對試題進行紫外線消毒殺菌，待試題表面採樣符合送出條件後立即密封送出，交學校取回，全程做好試題保密工作。

還有一名被列為密切接觸者在防疫旅館隔離的考生，報考西北工業大學。監考人員攜帶試卷前往送考上門，全程錄影。抵達旅館後穿戴頭罩、口罩、手套、防護服，然後到考生房間進行「兩對一」監考。

中國今年研究生考試報考人數達到457萬，創歷史新高。在當前複雜的疫情形勢下，各地就考試的防疫措施進行了部署，並採取多種保障措施，確保考生「應考盡考」。

中國教育部22日召開考試安全工作視訊會議。會議要求，對疫情形勢複雜的重點省份進行專項調度，進一步完善應急處置方案，及時妥善處置疫情封控地區滯留考生就地參加考試。同時，增設備用考點、隔離考點及醫院考場、集中隔離點考場等。

在封城的西安，為確保考生順利出行，期間全市地鐵、公車等公共交通均正常運行，並組建5000輛由巡遊計程車和網約車組成的保障隊伍，每20輛車為一個保障小組由專人負責，免費為全市封控區的考生提供一對一服務，接送考生往返居住地和考場。

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這次研究生考試，西安設置34個考點，共有13.5萬考生應試。管控與防範區內的考生須持48小時內兩次核酸陰性證明，其他區域的考生須持48小時內核酸陰性證明參加考試，在考生出入居住地、進入考點的過程中均須接受工作人員的查驗。

儘管目前西安全市社區（村）單位實行封閉化管理，但研究生考試對於確定為B類和C類密切接觸的考生，均採取送考上門方式 確保考試「不落一人」。（編輯：楊昇儒/繆宗翰）1101225