西安男子發病求隔離遭拒 一家6口全確診

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中國西安市防疫亂象不斷。當地一名男子上月21日發病後，一再請求官方把他送去隔離治療卻接連遭拒，因此被關在家6天，最後一家6口全部確診。圖為西安被封管的一個社區大門口。（中新社提供）中央社 111年1月4日

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（中央社台北4日電）中國陝西省西安市爆發COVID-19本土疫情後，迄今亂象不斷。據報導，當地一名男子上月21日在家發病後，一再請求官方把他送去隔離治療卻接連遭拒，因此被關在家6天，最後一家6口全部確診。

據經濟觀察網官方微博報導，西安市雁塔區金地西灃一名住戶孫輝（化名），12月21日號下午出現發燒、頭痛、眼痛、腹瀉、咽痛症狀，並在自家的小房間自主隔離，晚上透過公司向防疫部門報告。

12月22日淩晨1時許，公司領導電話通知他，公司已有1名同事確診，讓他趕緊收拾東西。淩晨2時，孫輝起床收拾好東西，把家裡做了一遍消毒殺菌，等相關人員上門把自己帶走隔離。

按照中國「新型冠狀病毒肺炎防控方案（第八版）」規定，孫輝的同事確診，他應被列為B類密切接觸者立刻隔離。孫輝的幾名住在高新區的同事22日接到通知，最遲23日就被接走隔離了。

12月22日早上，孫輝出現口鼻流血，但他等到下午都沒人聯繫，於是主動聯繫物業管理、向社區報告，請求帶走隔離，社區的回應是：先做核酸檢測。

孫輝又向12345熱線報備，「小區所在的電杜街道辦一會說我是C類，一會說我是B類，讓我跟家人一起居家隔離，讓我等通知」。

12月23日上午，社區告訴孫輝，其21日上午做的混採核酸檢測有異常，但仍被要求繼續和家人居家隔離。

12月24日早上，孫輝撥打110報警，打12345投訴瀆職，同時告訴街道辦：「今天不帶走我家人，我將結束居家，自行離開」，這才逼得雁塔防疫24日早上10時接走了他的家人。

從23日淩晨到25日下午，孫輝都沒再被採過核酸。他聯繫社區，社區說他們做不了主，等雁塔疾控安排（核酸採樣）。雁塔疾控部門說，這是歸社區管。24日晚間，孫輝的妻子被告知確診。

12月25日上午，社區和街辦安排上門做核酸的工作人員失聯，孫輝情緒崩潰，在業主微信群發出長文致歉並解釋求助經過，強調因為自身症狀明顯，自己不能下樓，否則會汙染電梯、樓棟乃至整個小區。

迫於無奈，孫輝在業主群裡直呼：「我實在是沒辦法了，我們沒害過一個人，我也不想害大家。希望大家能理解我。我有兩個孩子，一個1歲，一個4歲，現在情況很危急，我整個肺部很疼。他們還讓我等，我不想死，我死了我孩子怎麼辦。對不起大家了。」

12月25日上午，孫輝所在社區工作人員稱他的情況已經給雁塔區防疫指揮部「反映了無數次」，並詢問他現在身體狀況如何，還有沒有發燒。孫輝只回答：「我整個肺部很疼。」

12月25日下午4時，由於小區業主群策群力地給社區、街道辦、110、12345和疫情防控指揮部打電話，疫情防控指揮部終於派車將孫輝接到隔離酒店。

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12月26日下午4時，孫輝被告知核酸檢測結果為陽性。「聽到這個消息，我反而很高興，因為我終於可以不再居家隔離，可以被救治了」，業主群的鄰居們紛紛「恭喜」孫輝。當晚10時許，孫輝被送到西安市胸科醫院治療。

住進醫院的第2天，孫輝的「一碼通」還顯示綠碼，直到28日才變成紅碼。12月28日，孫輝的小舅子確診，29日4歲兒子確診，30日下午丈母娘和一歲多的女兒確診。至此，一家6口全部確診。（編輯：楊昇儒/張淑伶）1110104