西安確診1573例疫情膠著 官方稱民生工作要加強

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陝西省西安市這一輪疫情已累計本土確診病例1573例，閻良區當前面臨的最大困難是與民眾生活相關的超市、藥局等開門率不夠高。圖為西安市民在封閉的社區內領取物資。（中新社）

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（中央社台北2日電）陝西省西安市這一輪疫情已累計本土確診病例1573例，西安閻良區官方今天坦言，當地面臨最大困難是：與民眾生活相關的超市、菜市場、藥店等開門率還不夠高，對特殊群體的關懷還需要加強。

綜合新華社、陝西發布與人民網報導，2日下午召開的西安市新冠肺炎（COVID-19）疫情防控工作新聞發布會上表示，從2021年12月9日至2022年1月1日，西安市累計報告本土確診病例1573例，其中，1日當天的新增確診病例是122例。

會上通報，從近幾輪核酸篩查資料來看，從社區檢出的病例還有一定比例，社區傳播風險依然存在。西安市本土疫情正處於膠著對壘的關鍵階段。聚集是當前疫情的最大風險。

西安因疫情之故，去年12月23日起封城，但物資配送方面一直被詬病「買菜難」，此外還有「就醫難」、「買藥難」等受到批評。

西安市閻良區委常委樊增文在今天的發布會上表示，閻良的物資供應是充足的，當前面臨的最大困難是與民眾生活相關的超市、便利店、生鮮店、菜市場、藥店等開門率還不夠高，在對特殊群體的關懷工作上，還需要進一步加強。

目前當地已針對當地老年人、兒童、殘障人士及患有慢性病、基礎疾病的特殊人員，提供定制化方案，開闢綠色通道。對即將分娩的孕婦、急診病人，由救護車根據就醫人員類別聯繫對應醫院，診療結束後，安排專用車輛接回，並落實相應管控措施。

樊增文說，下一步，一是精準清查「三無」社區（指缺乏管理的社區）及租住區群眾特殊需求，切實做好民眾生活保障，二是進一步加強配送力量。（編輯：張淑伶）1100102