中國寧波爆本土疫情 往北京深圳航班停飛

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浙江省寧波市北侖區2天新增10例本土確診，飛往北京及深圳航班現已暫停，往北京列車也暫停售票。圖為去年12月寧波市民眾採檢。（中新社）

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（中央社台北2日電）浙江省寧波市北侖區兩天新增COVID-19本土確診病例10例，專家指這是新爆發的獨立疫情。目前寧波已經暫停飛往北京及深圳航班，往北京列車也暫停售票。官方稱舟山港船舶到港作業正常。

綜合寧波晚報等媒體報導，浙江2日召開疫情防控工作新聞發布會，指浙江省1日報告新增本土確診病例7例，2日再增本土確診病例3例，均在寧波市北侖區。

報導說，寧波北侖疫情和浙江省近期杭州、紹興等地疫情無關，是一起獨立疫情，首發病例的感染病毒為Delta變異株，目前疫情集中在寧波北侖區申洲公司。

按照首都嚴格進京管理聯防聯控協調機制防控政策要求，2日起，各售票管道暫停發售寧波地區車站至北京地區車站車票。鐵路寧波站並實施嚴控跨省出行政策。

受疫情影響，寧波進北京航班自1日起已全部取消，恢復時間另行通知。2日起，寧波飛往深圳的出港航班也全部取消。此外，寧波機場所有出港旅客均需持48小時內核酸檢測陰性證明才能乘機。

北侖是寧波舟山港核心港區所在地，當地昨天通報發現一例核酸檢測陽性人員後，寧波舟山港立即進入緊急狀態。浙江省海港集團2日發布「寧波舟山港對外告知函」透露，目前寧波港域各港區生產作業基本穩定，到港船舶作業正常。

報導指出，為了保障寧波舟山港北侖區域各港區貨櫃車正常通行，已協調部署北侖、霞浦、柴橋、郭巨、穿山5個高速路口，開闢貨櫃車輛進港的綠色通道，對符合條件的貨櫃車駕駛人發放專用通行證，目前已累計發放3000張，形成通道閉環管控，保障港口集卡運輸通道暢通。（編輯：張淑伶）1100102