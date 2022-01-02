中國新增131例本土確診 陝西西安有122宗

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（中央社台北2日電）中國1日共新增131例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）本土病例，其中陝西仍通報最多的123例，有122例集中在實施封閉式管理已10天的西安。

中國國家衛生健康委員會網站2日通報，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團1日共報告新增191例COVID-19確診病例，其中境外移入病例有60例。

新增本土確診共有131例，其中陝西有123例，122例集中在西安，1例在延安。浙江有7例，都在寧波。河南1例則在洛陽。

在無症狀感染者方面，中國當天共新增52例，其中本土4例都在河南洛陽。當天轉確診7例，當天解除醫學觀察9例，還在醫學觀察的無症狀感染者有550人。

截至1日，中國現有3013例確診，累計治癒出院9萬4856例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例10萬2505例，現有疑似病例1例。累計追蹤到的密切接觸者有142萬7650人，還在醫學觀察的密切接觸者有4萬2965人。

在港澳累計確診部分，香港特別行政區共有1萬2667例， 其中1萬2209人已經出院，213人死亡。澳門特別行政區則有79例，其中77例已經出院。（編輯：沈朋達/朱建陵）11110102