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西安又一孕婦流產 警察護送協調仍遭醫院拒收

2022/1/6 21:10（1/6 21:58 更新）
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中國陝西省西安市有一名孕婦發文指控，她在警察護送協調下仍接連遭到醫院拒收，最後抵達新長安婦產科醫院（圖）時已晚，失去了孩子。（圖取自新長安婦產科醫院網頁ncamh.com）
中國陝西省西安市有一名孕婦發文指控，她在警察護送協調下仍接連遭到醫院拒收，最後抵達新長安婦產科醫院（圖）時已晚，失去了孩子。（圖取自新長安婦產科醫院網頁ncamh.com）
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（中央社台北6日電）中國陝西省西安市一名懷胎8月孕婦日前遭醫院拒診而大出血流產後，又有一名孕婦5日發文指控，她上月29日在警察護送協調下，仍接連遭到醫院拒收，最後為時已晚，失去了孩子。

據陸媒上游新聞報導，西安網友「A有雨有晴天」5日在微博發文稱，上月29日，因為多家醫院拒絕接診導致流產，目前已經做完清宮手術。

她指出，當天早上10時左右，懷有身孕的她發現自己見紅，丈夫馬上撥打120但卻無法接通。隨後，社區聯繫到碑林區公安民警將她送到陝西省人民醫院，但醫院表示，由於他們屬於封控區，所以不接診，建議他們到能康醫院。

到了能康醫院，他們得到的回覆同樣是不接診，醫院表示，他們的健康碼是綠碼，而該醫院只接待紅碼和黃碼。警察一直現場協調，但沒有任何辦法。

之後，「A有雨有晴天」的丈夫撥打了多家公立醫院的電話，得到的回覆都是「無法接診」，警察也幫忙打電話聯繫，但一直沒有下文。隨後，警察去接小區另外一名孕婦，他們只能繼續在能康醫院門口等候。

幾個小時後，警察接了小區另一名孕婦到場，並找到能康醫院院長協調，依然無果。無奈，警察只好建議先把他們送回小區，等聯繫好醫院再來接他們入院。

「A有雨有晴天」稱，下午3時左右，在醫院門口上車回小區時，她又出現流血的症狀。期間，駕車的警察也特別著急，快到小區門口的時候，警方聯繫到新長安婦產科醫院，又立即拉他們過去。

她寫道，抵達醫院後，「我那會已經說不出來話，只感覺不停的流血，不停的流血，顫抖著說我在流血，眼淚止不住的淌，崩潰無助，門口的護士趕緊去拿了輪椅，做了核酸進去了醫院，醫生問我什麼時候開始流血的，我說早上10點，（醫生）說怎麼過來的這麼晚，而我已經一句話也說不出來了。」

「A有雨有晴天」隨後在微博回覆：「到醫院已經晚了，孩子沒了，第二天做了清宮手術。」

她表示，自己是一名90後媽媽，今年28歲，很喜歡小孩。夫妻倆把孩子的名字都已經想好，但不幸的是發生了這樣的事情。「我難過的是沒有早點發微博引起重視，特別理解那個8個月的媽媽…」

「A有雨有晴天」隨後受訪時表示，失去孩子後，晚上一直沒有睡好，頭和眼睛都很痛。事後，社區工作人員及長安路派出所所長已經和她取得了聯繫，並且先後到家裡看望她。該所長還稱，已打電話給西安市衛健委反映情況，據瞭解已經開始追責。

西安封城迄今，防疫亂象不斷。一名懷胎8月孕婦1日因為核酸證明過期4小時，一度被高新醫院拒入逾2小時，她在醫院外等候時大出血，才獲院方接診，最後不幸流產。當事人家屬事後公開指控，引發廣大民憤。

西安市衛健委主任劉順智今天為此公開鞠躬道歉，多名有關官員與醫院人員已遭到懲處。（編輯：楊昇儒）1110106

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