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西安衞健委公開向流產孕婦鞠躬道歉

2022/1/6 19:06
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（中央社台北6日電）中國陝西省西安市一名懷胎8月的孕婦，封城期間因拿不出核酸檢測證明，被高新醫院拒收而流產。西安市衛健委主任劉順智今天公開向該名孕婦鞠躬道歉，並責成醫院也要向孕婦與社會公開道歉。

綜合陸媒報導，西安今天召開疫情防控新聞發布會，西安市衛生健康委員會主任劉順智表示，針對孕婦在西安高新醫院門口等候2小時後流產事件，省、市衛生健康委員會已組織專家調查。

他指出，調查認為高新醫院存在分診識別不精準、專科介入不及時、流程處置不高效，及應急預案不充分等問題；已經要求高新醫院「向孕婦表達誠摯道歉，補償損失，並向社會公開道歉」。

劉順智說，「我代表市衛生健康委員會對這位患者深深地道歉，對疫情期間特殊人群就醫通道不順暢、工作要求落不到位表示深深地道歉」，之後他站起來鞠躬。

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劉順智還說，市衛健委透過此次事件，深刻反思，舉一反三，吸取教訓，立即整改，會進一步做好市民的醫療服務保障工作，對定點醫院加強監督指導，優化就診流程，開通綠色通道，擴充診療範圍等，全力保障人民疫情期間的就醫需要。

日前涉事的高新醫院總經理范郁會已經被停職，門診部、醫務部相關責任人被免職；西安市急救中心黨總支副書記、主任李強以及劉順智本人也受到黨內警告處分。但是高新醫院現在還沒有向孕婦公開道歉。（編輯：陳沛冰/楊昇儒）1110106

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