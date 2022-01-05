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PCR證明過期4小時醫院拒收 西安孕婦大出血8個月胎兒流產

2022/1/5 17:37（1/5 18:25 更新）
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中國西安市一名孕婦1日因腹痛去西安高新醫院（圖）求診，但院方卻以她的核酸檢測證明逾期4小時為由，拒絕入內，導致她流產。（圖取自西安高新醫院微博網頁weibo.com）
中國西安市一名孕婦1日因腹痛去西安高新醫院（圖）求診，但院方卻以她的核酸檢測證明逾期4小時為由，拒絕入內，導致她流產。（圖取自西安高新醫院微博網頁weibo.com）
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（中央社台北5日電）中國西安市一名孕婦1日因腹痛去西安高新醫院求診，但院方卻以她的核酸檢測證明逾期4小時為由，拒絕入內，直到她在醫院外大出血才接診，最後8個月的胎兒不幸流產。

疫情下驟然封城的西安，因為防疫措施亂象不斷，迭遭民眾控訴，昨天再傳不幸事件。

綜合九派新聞、沸點視頻等陸媒報導，網友「別下雨了成嗎」4日在微博發文稱，她懷孕的小姨子1日晚間7時許肚子疼，打120一直占線，撥打110後，小姨子被送去西安高新醫院，送到醫院已過晚上8時。

她控訴，小姨子到了醫院，結果在門口不給進去，等到晚上10時許，仍無法就診，因為她被告知核酸檢測證明逾期4小時。最後因為小姨子大出血，「醫院看實在不行了，才接診的，送進去了手術室，結果8個月的孩子就因為治療不及時，導致流產了」。

「別下雨了成嗎」此前上傳的影片顯示，醫院外的地上有一大灘血。但她所有的微博文章今天已全部刪除。

此事經媒體披露後，在微博相關新聞討論串，數十萬憤怒網友留言痛批，要求調查究責。

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有網友難過表示，「這個媽媽吃了多少苦懷了八個月就這麼在寒風裡等著，最後孩子沒了，還是在醫院門口，想想就要窒息了」；還有多名網友強調「規矩是死的，人是活的」，痛心西安現在沒有一人染疫死亡，但才8個月的小生命就這樣沒了。

對此，西安高新醫院總經理表示，該孕婦目前正在進行手術後的恢復。該院院長則表示，目前陝西省、西安市衛健委正在調查此事。（編輯：楊昇儒/李雅雯）1110105

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