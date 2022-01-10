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疫情33/300

中國新增97例本土病例 天津占21例

2022/1/10 10:42（1/10 15:00 更新）
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中國官方10日通報，新增97例COVID-19確診病例，其中河南省占60例、天津市21例。圖為9日天津民眾排隊採檢。（中新社）
中國官方10日通報，新增97例COVID-19確診病例，其中河南省占60例、天津市21例。圖為9日天津民眾排隊採檢。（中新社）
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（中央社台北10日電）中國官方今天通報，新增97例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，其中河南省占60例、天津市21例。天津市鄰近北京，隨著下月4日北京冬奧將登場，天津的疫情讓當局高度緊張。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，9日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例157例，其中本土97例，分別是：河南（60例，其中鄭州市24例、許昌市21例、安陽市15例）、天津（21例，均在津南區）、陜西（15例，均在西安市）、廣東（1例，在深圳市）；另有境外移入60例。

由於天津的病例是中國大陸首波Omicron變異株本土感染，加上北京冬季奧運會即將於2月4日登場，鄰近北京的天津市疫情引起官方高度緊張，據環球網，從昨天上午7時起，天津啟動全員核酸檢測，津南等4區已於24小時內完成檢測工作；今天上午7時起，其他12區也將在24小時內完成區域內人員核酸檢測。

截至9日24時，中國大陸現有確診病例3404例，累計治癒出院9萬5736例，累計死亡4636例，累計報告確診病例10萬3776例，現有疑似病例3例。累計追蹤到密切接觸者145萬5102人，尚在醫學觀察的密切接觸者4萬3224人。

9日並報告新增42例無症狀感染者，其中境外移入40例，本土2例（均在天津津南區）。

港澳部分，香港特別行政區累計確診1萬2786例，其中213人病亡；澳門特別行政區累計確診79例，已出院77例。（編輯：周慧盈）1110110

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