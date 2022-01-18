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王丹以母名成立救助基金 關注中國維權與反送中

2022/1/18 14:07
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（中央社記者翟思嘉台北18日電）六四學運領袖之一王丹在社群網站表示，他以母親王凌雲為名成立的救助基金至今已捐款多筆，最近一次捐款給「反送中」抗爭者及其家屬。

王丹的母親王凌雲2021年12月28日在北京過世，王丹當天曾發文說，「為了完成母親的囑託，我將拿出我大半的積蓄，以10萬美元設立『王凌雲人道救助基金』，用於救助其他經歷過我母親這樣的苦難的政治犯家屬。這個基金將不接受任何外來捐款。」

王丹陸續於1月12日、14日、17日公布多筆捐款去向。包括中國大陸5名政治犯或其家屬、中國維權人士郭飛雄已故妻子張青的喪葬及子女生活費用、香港「反送中」運動的抗爭者或抗爭者家屬。

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郭飛雄本名楊茂東，在美妻子張青於2021年初診斷出腸癌晚期，但北京當局始終阻止郭飛雄赴美探視生病的妻子。張青於1月10日在美國去世，終年55歲，美國之音（VOA）15日報導，日前有警察透露郭飛雄已被批准逮捕，並已絕食一個多月。

王丹昨天貼文表示已送出第4筆捐款給1名已入獄的「反送中」抗爭者家屬，及另一名受傷的抗爭者。他表示，「32年來，香港一直支持八九民運，維園燭光是我們流亡海外的精神支柱。現在香港遇難，我們一定會與香港抗爭者站在一起。」（編輯：李雅雯/沈朋達）1110118

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