中國央行：存款準備金率不高 但降準空間仍在

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（中央社台北18日電）中國人民銀行副行長劉國強今天下午在記者會上表示，目前金融機構平均存款準備金率是8.4%，這個水準已經不高，調整空間變小了，但仍有一定的空間。

人民銀行在去年7月和12月兩次全面降準各0.5個百分點，釋放長期資金人民幣2.2兆元（約新台幣9.5兆元）。劉國強指出，目前平均存款準備金率8.4%，相較過往紀錄和其他發展中經濟體，這個水準不算高，進一步地調整空間變小，但仍有一定的空間，可以依據經濟金融運行情況調配。

人民銀行昨天甫宣布，調降中期借貸便利（MLF）和逆回購利率各10個基點，這是自2020年4月以來，中國首次調降重要貸款利率。由於房地產市場低迷和病毒肆虐衝擊，這項舉措目地在刺激經濟成長放緩的力道。

第一財經報導，記者會上，有記者提問第一季是否還有降息的空間，劉國強回應，從2019年LPR（貸款基礎利率）改革以來，市場化利率形成、調控和傳導機制逐步健全，建議下一步觀察利率可從兩個角度，一個角度是看實際的貸款利率變化，也就是說直接看結果。

另一個角度則是，必須看影響利率的因素有哪些。LPR是根據報價行對最優質客戶的實際貸款利率市場化報價形成，資金成本、市場供求、風險溢價等因素都會影響LPR報價，還有公開市場操作利率、中期借貸便利利率，以及存款利率監管等，對資金的成本也會產生影響。

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劉國強提到，人民銀行去年7月、12月兩次降準，保持流動性合理充裕。去年6月優化存款利率自律管理、12月降低支農支小再貸款利率0.25個百分點，這些政策有效降低銀行資金成本，帶動去年12月的一年期LPR下降5個基點，這就是銀行資金成本下降，帶動貸款利率相應下降。

劉國強指出，人民銀行昨天加大流動性投放力度，推動7天期公開市場操作利率和1年期中期借貸便利的中標利率均下降10個基點。貨幣市場和債券市場的利率也相應下行，商業銀行在20日會給出最優的貸款報價利率。商業銀行對資金成本等各種因素比較敏感，會及時考慮各種因素的最新變化，進行報價。（編輯：李雅雯/張淑伶）1110118