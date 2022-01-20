展望兩岸關係 學者：陸將提對台方略作為更積極

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（中央社記者翟思嘉台北20日電）觀察2022年兩岸關係，學者指出，中共20大將提出對台「總體方略」，促統將更積極；此外，台灣不應忽視中國大陸意圖維護其「國家尊嚴」的決心。

中國文化大學社科院院長趙建民今天在台北論壇講座「2022年兩岸關係展望」上指出，2022年兩岸情勢出現1個變化、3種趨勢。

他說，主要變化是，中國大陸對台統一規劃由長程變為短程，因此，未來中共對台將有3種趨勢，即「統一目標進程化」、「武力威懾常態化」、「反對台獨國際化」。

趙建民說，近期多項民調顯示，台灣多數民眾認為美國會協防台灣，且認為中共不會武力犯台。對國際社會存有過高期待與幻想，是台灣一大隱憂，他認為，國際當前形成反中冷戰聯盟，但不見得和台灣有相同利益，在這個時候，中國大陸為「新時代黨解決台灣問題總體方略」加溫，台灣卻少有關注。

「新時代黨解決台灣問題的總體方略」出現於中共去年底於19屆六中全會後公布的第三次歷史決議中，官媒新華社兩度發文引述專家解讀。

觀察2022年的兩岸關係，趙建民說，在接下來的5年、甚至更長遠來看，「新時代黨解決台灣問題總體方略」將是中國大陸對台策略的重點。

趙建民指出，相較過去，中國大陸已經將統一由長期目標變為短期計劃，官方、學界則頻頻討論「統一後」規劃，同時，以武逼統的言論愈來愈多。今年中共是否繼續提「和平統一」或新有的提法，是觀察兩岸關係的重點。

他說，兩年來的國際情勢與香港議題，對台灣民意看待兩岸關係造成重大影響。以中國大陸的角度來看，兩岸和平統一的希望愈趨困難，中共總書記習近平高舉中華民族偉大復興的這幾年，台灣不應忽略中國大陸對其「國家尊嚴」的重視程度與維護力道。

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前國安會秘書長、台北論壇董事長蘇起也在會上表示，兩岸2022年將會是「外弛內張」的狀態。美中台都有內部政治事務要處理，表面上彼此關係會盡量維持穩定，但中國大陸在總統蔡英文提出「互不隸屬」說後開始陸續丟出「統一後安排」議題，顯示「促統」加緊進行。

他指出，中共20大後可能提出的「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，預計將涵蓋軍事、經濟、文化、政治、法律，會有全面且細膩的布局。之後，習近平要開始為他的第3任作出政績，蔡總統也要為8年執政留下政績，屆時兩岸恐將衝撞。（編輯：周慧盈）1110120