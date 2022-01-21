中國國防部深夜警告 美艦入西沙群島領海內水

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（中央社台北21日電）中國軍方日前指美軍勃克級飛彈驅逐艦「班福特號」「非法闖入中國西沙領海」，中國國防部20日深夜再發出警告，指該驅逐艦「非法闖入中國西沙群島領海、內水」。

中國軍方20日表示，美軍勃克級飛彈驅逐艦「班福特號」（USS Benfold）「非法闖入中國西沙領海」，南部戰區組織海空兵力跟監，並予以警告驅離，但此說法遭美國海軍否認，指是進行「符合國際法」的航行自由作業。

綜合陸媒21日報導，中國國防部新聞發言人吳謙20日深夜發出警告，更指「班福特號」「未經中國政府批准，非常闖入中國西沙群島領海、內水」。

吳謙表示，美方行徑不是其宣稱的「航行自由」，而是侵犯中國主權、危害南海和平穩定的嚴重挑舋，其性質十分惡劣。中國軍隊對美方行徑表示強烈不滿和堅決反對，將採取一切必要措施，應對一切威脅挑釁。

具中國官方背景的微信公眾號「牛彈琴」其後發文分析，指這次是2022年美國軍艦第一次「非法闖入我領海、內水」，過去數年美國軍艦的巡航重點，是南沙群島，最近也多次闖入西沙群島。這次巡航臨近中國春節，「對中國來說何嘗不是一種嚴重冒犯」。

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文章指出，吳謙與日前就事件發言的南部戰區新聞發言人田軍里的措辭，有微妙的差別。雖然兩人發言意思差不多，都是對美方表達強烈不滿，要求停止挑釁；但田軍里表明要求美方停止挑釁，「否則將承擔由此引發不測事件的嚴重後果」，措辭更強硬。

文章分析，未來數年南海區域將是中美衝突最激烈的地方，不排除會發生「我奉命撞你艦」的極端事件。（編輯：陳沛冰）1110121