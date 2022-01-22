福建：與金馬通電已開工

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（中央社台北22日電）中國福建省代省長趙龍今天說，2021年，閩台融通路徑持續拓展，福建累計向金門供水超過1700萬噸，與金門、馬祖通電專案的福建側工程已開工建設。

據中國新聞網報導，福建省13屆人民代表大會六次會議22日在福州市揭幕，趙龍在會中進行政府工作報告時，作以上表示。

他說，福建是大陸距離台灣最近的省份，也是兩岸交流合作的先行先試區域。2021年，閩台融通路徑持續拓展，福建累計向金門供水超過1700萬噸，「與金馬通電專案福建側工程開工建設」。

趙龍說，福建將加快推進「應通盡通」。專案化推進與金門、馬祖通水、通電、通氣、通橋，先行論證實施福建側專案，促進廈（門）金（門）、福（州）馬（祖）先融合發展，建設共同家園。

2019年1月，中共總書記習近平發表「習五條」提到，可以率先實現金門、馬祖同福建沿海地區通水、通電、通氣、通橋。

福建其後對兩岸「應通盡通」提出多項方案，包含推動展開通水、通電、通氣、通橋的「小四通」。其中，中國國家電網福建公司規劃以海底電纜方式，從廈門市向金門供電；從福州市連江縣向馬祖供電。

中國大陸國台辦發言人馬曉光在去年12月29日的例行記者會表示，福建向金門供水已累計超過1600萬噸，「與金馬通電、通氣、通橋等前期技術準備基本完成」。

據報導，趙龍今天還稱，2022年，福建將從經貿合作、同等待遇、交流交往三方面深化閩台融合發展，凝心聚力服務祖國統一，勇於探索海峽兩岸融合發展新路。（編輯：楊昇儒）1110122