中國地產寒冬帶來裁員潮 保住工作成新年祝福

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（中央社台北8日電）中國房地產業面臨寒冬，比起新年快樂，保住工作成了許多業內人士的「新年祝福」。據報導，不少中國地產商從去年底開始裁員、讓員工放長假或減薪。不少人擔心今年會持續「優化政策」。

在中國政府政策監管、產業巨頭接連發生財務危機的影響下，2021年成了中國房地產企業的生存關鍵年，對於房地產業的從業人員而言，同樣是極為難熬的一年。

根據每日經濟新聞、第一財經與中新經緯報導，中國百大房企的銷售業績在2021年罕見出現衰退，大部分的企業未能完成年度目標。而裁員被視為「可以在短期內大力縮減開支、節約成本的政策」，在發生財務危機的企業中早已開始，即便是目前還算穩健的企業，也不得不依靠這項政策儲糧過冬。

今年1月中，中國房地產開發商中梁控股發布通知表示，公司將進行架構調整並整合，會牽涉員工安置問題，後續沒有明確職務的員工，會由公司安排正式離職。此外，包含河南、重慶等地的房地產開發商也接連傳出減薪、裁員的情形。

報導提到，從2021年至今，至少已有20家有規模的開發商進行了組織架構變革，其中有多家企業進行了不止一次的調整。上至企業管理層下至基層員工，均面臨調整、人員精簡優化、工作調整與降薪。

報導引述中國房地產分析機構中指研究院的最新資料，2022年1月，中國百大房企的平均銷售額為人民幣61.8億元（約新台幣270億元），年減23.1%。其中銷售額超過50億元的企業有22家，較去年同期減少31家。數據顯示，即便進入2022年，中國房企的業績仍呈現下降趨勢。

一名房地產從業人員在報導中提到，在房地產業掀起裁員潮的情形之下，公司仍能發放年終獎金，已是不錯的消息，至少表示在短期內公司是不會出問題，「但是接下來公司會怎麼樣那就不知道了。」

他也坦言，雖然度過了2021年，業內人士仍會擔心「萬一2022年的優化繼續，該怎麼辦」。如今，對於還在產業中的人員而言，「保住這份工作」成了最好的祝福與安慰。（編輯：吳柏緯/沈朋達）1110208