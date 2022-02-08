美批准1億美元對台軍售 中：必將有力捍衛主權

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北8日電）針對美國批准1億美元對台軍售，中國外交部發言人趙立堅今天聲稱，中方對美國此舉堅決反對，予以強烈譴責，中方「必將採取正當有力措施」，堅定捍衛自身主權和安全利益。

中國外交部下午舉行例行記者會。環球網報導，趙立堅在回答媒體詢問時，作上述表示。

趙立堅宣稱，美國向「中國台灣地區」出售武器，嚴重違反「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」規定，特別是「八一七公報」規定，嚴重損害中國「主權」和安全利益，嚴重損害中美關係和台海和平穩定。中方對此堅決反對，予以強烈譴責。

他聲稱，中方敦促美方恪守「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」規定，立即撤銷上述對台軍售計劃，停止售台武器和美台軍事聯繫。中方「必將採取正當有力措施」，堅定捍衛自身「主權」和安全利益。

美東時間7日，美國國防安全合作署（DSCA）宣布批准對台出售價值1億美元（約新台幣28億元）、為期5年的「愛國者系統工程勤務計畫」，將有助於台灣維持飛彈密度、確保空中作戰戰備能力，以嚇阻區域威脅。這項軍售並已正式知會美國國會。

DSCA透過新聞稿指出，這項軍售案是基於台灣關係法，使台灣軍隊持續現代化並保持可靠的防禦能力，符合美國國家、經濟與安全利益。並有助於提高台灣安全，維持區域政治穩定、軍事平衡與經濟進步。

這是美國總統拜登（Joe Biden）2021年1月上任以來第2次對台軍售。（編輯：邱國強/李雅雯）1110208