俄烏緊張升溫 中國使館提醒當地陸民加強防範

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（中央社台北12日電）俄羅斯與烏克蘭邊境的緊張情勢急遽升溫，中國駐烏克蘭使館11日提醒當地中國公民密切關注局勢及增強防範意識。

綜合官方環球時報網等陸媒報導，中國駐烏克蘭使館表示，烏俄當前緊張關係局勢引發多方關注，出現了各種說法，相互之間不盡一致，使館提醒在烏中國公民密切關注烏克蘭局勢變化，增強防範意識。

外電今天報導，澳洲、紐西蘭兩國加入英國、日本、拉脫維亞、挪威及荷蘭之列，呼籲僑胞儘速離開烏克蘭；以色列也指正撤離大使館職員家屬。

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）11日表示，俄羅斯可能在北京主辦冬奧期間侵略烏克蘭，起手式為空襲與飛彈攻擊；當地美國公民應在接下來的24到48小時內離開，一旦俄烏開戰，美國不會派出軍隊進入烏克蘭撤僑。

據報導，向來不願口頭造成局勢緊張的烏克蘭政府都罕見承認，「局勢極為嚴峻且不穩」。

俄羅斯政府則透過聲明反駁說，西方國家和西方媒體集體散布假訊息，以轉移自身侵略行動的注意力。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）12日將分別與美國總統拜登（Joe Biden）和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）通話。（編輯：周慧盈/沈朋達）1110212