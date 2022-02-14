香港疫情繼續燒 官媒：應走出港式清零之路

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（中央社台北14日電）香港政府跟隨北京中央政府「動態清零」路線，但疫情越趨嚴峻，社會亂象頻生。中國環球時報社評表示，香港社會有其特殊之處，在不可放棄「動態清零」同時，應走出一條港式「清零」之路。

北京中央政府目前仍堅持香港要「動態清零」。中國外圍官媒環球時報11日的社評指出，香港應走出一條港式「清零」之路。

社評重申香港不可放棄「動態清零」的目標，但指出香港社會有其特殊之處，在防疫對策討論中出現了「與病毒共存」等不同聲音，影響抗疫執行力。因此在追求「動態清零」的過程中，香港政府需要結合具體情況，探索適合本地的具體對策，用最小代價實現最大的整體利益。

文章指出，香港政府有必要排除一些雜音的干擾，加大政策宣傳與社會心理引導，統籌各方資源積極探索和實施符合香港實際情況的防疫對策，走出一條港式「清零」之路。

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黨媒「求是網」13日發表評論文章，指香港第5波COVID-19疫情持續蔓延，中央對此高度關注，中國國務院港澳事務辦公室日前指中央政府全力支持香港按照「動態清零」的目標和策略防疫，是為香港控制疫情注入了一針「強心劑」。

文章指出，「祖國內地成功的抗疫經驗舉世矚目，可以為香港防控疫情提供經驗借鑒」，中央會全力保障香港民生供應，廣東省人民政府和深圳市人民政府已就保障供港鮮活食物及蔬菜等，作出特殊安排。在中央政府大力支持下，香港特區政府全力以赴，能早日戰勝疫情。（編輯：陳沛冰/吳柏緯）1110214