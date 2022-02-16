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疫情13/300

香港第5波疫情嚴峻 港媒：16日確診激增4285例

2022/2/16 11:49（2/16 12:14 更新）
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香港電台報導，香港16日COVID-19確診激增4285例。圖為香港理髮店自10日起關閉。（中央社檔案照片）
香港電台報導，香港16日COVID-19確診激增4285例。圖為香港理髮店自10日起關閉。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張謙香港16日電）官方香港電台報導，香港今天激增4285例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，另有超過3000例初步確診。相關數字有待衛生部門下午正式公布。

上月初，本地爆發第五波COVID-19疫情，染疫人數不斷上升，單日確診病例也多次出現新高，先是每天有數十例，接著是過百例，然後是過千例。

衛生官員說，近日染疫人數急升，是農曆新年期間家庭之間聚會的結果、數字滯後，期望近日當局採取的防疫措施生效，令確診數字稍後下降。

另外，第五波疫情來勢洶洶，本地近日排隊施打疫苗的市民大幅增加。昨天起，3歲以上孩童可接種中國大陸生產的科興疫苗，5歲以上則可接種「復必泰」。由於新一波疫情已導致兩名幼童死亡，許多家長都帶著小孩接種疫苗。

疫情爆發約兩年來，至今香港有1萬9099人染疫、224人病亡，死者大都是長者和慢性病患者。

官方公布，目前已有565萬7008人施打了首劑疫苗，占人口的84%。當局希望接種率超過90%，以達到群體免疫水平。（編輯：周慧盈）1110216


▼香港每百萬人新增確診數與死亡人數

▼香港第1劑與第2劑疫苗覆蓋率
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